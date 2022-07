OL Mercato : C'est fait, Lyon boucle un deal somptueux en défense

Publié par Thomas G. le 19 juillet 2022 à 13:04

OL Mercato : Affaibli après le départ d'Emerson à Chelsea, l'Olympique Lyonnais a enfin trouvé la perle rare au poste d'arrière gauche.

OL Mercato : Lyon va recruter un arrière gauche

Après l’arrivée de John Textor en tant qu’actionnaire au côté de Jean-Michel Aulas, le nouveau projet de l’OL a pu se concrétiser. L’Olympique Lyonnais est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs depuis le début du mercato. L’ambition des Gones est claire : finir sur le podium en fin de saison. Le club a mis les moyens pour parvenir à cet objectif en offrant de nombreux renforts à Peter Bosz.

L’Olympique Lyonnais va poursuivre son mercato avec la signature de l’une des cibles prioritaires de l’entraîneur néerlandais. Les Gones sont parvenus à un accord avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Nicolas Tagliafico. Le défenseur de l’Albiceleste arrive à Lyon pour un montant de 4 millions d’euros. L’international argentin (40 sélections) va parapher un contrat de 3 ans avec l’Olympique Lyonnais. Après le départ d’Emerson et l’échec Tyrell Malacia, l’ OL semble enfin avoir trouvé la perle rare. Nicolas Tagliafico est un joueur expérimenté qui a connu le haut niveau avec à son palmarès plusieurs titres de champion des Pays-Bas et une Copa America. Sa soif de victoire est une aubaine pour les Gones qui sont en quête de leur premier trophée depuis 10 ans.

OL Mercato : Lyon armé pour le podium ?

Les Gones font désormais partie des favoris dans la course au podium après leurs récentes acquisitions. Le mélange entre la jeunesse et l’expérience mis en place cet été à Lyon pourrait permettre au club de retrouver la Ligue des Champions. Les Gones se sont bien renforcés et le club présidé par Jean-Michel Aulas semble armé pour jouer les trouble-fête cette saison en Ligue 1.

Nicolas Tagliafico sera donc la sixième recrue du mercato lyonnais et son transfert pourrait être officialisé aujourd’hui. La venue de l’international argentin démontre toutes les ambitions de l’Olympique Lyonnais qui a réussi à convaincre le joueur malgré des offres en Premier League.