OM Mercato : Longoria accélère, deux recrues arrivent à Marseille

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2022 à 15:34

OM Mercato : En plus de Luis Suarez, la direction de l’Olympique de Marseille attend avec impatience l’arrivée de deux nouvelles recrues.

OM Mercato : Deux signatures imminentes à Marseille

Suite au départ fracassant de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille a décidé de faire appel aux services d’Igor Tudor pour prendre les rênes de l’équipe première. Le club phocéen a ainsi laissé le temps à son nouvel entraîneur pour prendre ses marques et découvrir son nouvel effectif. Le coach croate a par la suite fait savoir ses envies et, depuis, la direction de l’ OM est passée à la vitesse supérieure pour son recrutement estival.

La preuve, l’Olympique de Marseille vient de mettre la main sur son nouveau renfort offensif, en la personne de Luis Suarez. Le club phocéen a annoncé avoir conclu un accord avec Grenade pour son transfert. Le jeune attaquant colombien devra passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de devenir officiellement la quatrième recrue estivale de l’ OM. Dans son sillage, deux autres renforts devraient également débarquer à Marseille dans les prochaines heures.

OM Mercato : Jonathan Clauss et Ruben Blanco arrivent à Marseille

L’Équipe assure en effet que Jonathan Clauss n’est plus qu’à un pas de s’engager en faveur de l’ OM. Le dossier a en effet pris un autre tournant ce lundi. Alors qu’ils semblaient distancés dans ce dossier, les dirigeants marseillais ont formulé une offre de dernière minute et seraient finalement parvenus à arracher un accord total pour le transfert du défenseur du RC Lens. Cette fois, l’affaire serait bel et bien réglée entre les différentes parties. Comme l’indique la source, le latéral droit tricolore va passer sa visite médicale ce mardi avant de signer un nouveau contrat avec l’ OM. Ce transfert devrait avoisiner les 8 millions d'euros.

Il y aura également du mouvement dans les buts phocéens. Selon plusieurs sources, le jeune gardien de but du Celta Vigo, Ruben Blanco, se rapproche grandement de l’ OM. Les différentes parties se seraient déjà entendues pour son prêt à Marseille. Au point où le gardien de but espagnol serait, lui aussi, attendu à Marseille dans les prochaines heures. Longtemps actif dans le sens des départs, l’Olympique de Marseille a visiblement décidé de se concentrer sur l’arrivée de nouveaux renforts. Le nouveau visage de l’ OM sous l’ère Igor Tudor commence donc à prendre forme.