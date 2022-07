OGC Nice Mercato : C’est confirmé, Favre échoue sur un dossier chaud

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2022 à 21:04

OGC Nice Mercato : Le nouvel entraîneur niçois, Lucien Favre, devra rapidement tirer un trait sur la piste menant à Yann Sommer.

OGC Nice Mercato : Yann Sommer s’éloigne des Aiglons

Ce n’est un secret pour personne, l’ OGC Nice s’active dans tous les sens pour recruter un nouveau gardien de but afin de succéder à Walter Benitez, qui a rejoint cet été le PSV Eindhoven en Hollande. Pour le remplacer, plusieurs pistes ont été activées par les dirigeants du Gym et l’une d’entre elles mènerait à Yann Sommer. Le portier suisse arrive à une année de la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach et serait tenté par la perspective de relever un défi sous de nouvelles couleurs.

L’ OGC Nice souhaitait alors profiter de cette situation pour l’attirer dans ses filets. Le nouvel entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, avait même de Yann Sommer sa priorité pour le poste de gardien de but, au point où un accord était annoncé entre les différentes parties. Mais ce mardi, c’est une mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour le Gym. L’agent du portier suisse, contacté Blick, a en effet confirmé que les négociations entamées pour le transfert de Yann Sommer à Nice se sont finalement soldées par un échec. Le gardien de but de 33 ans devrait donc poursuivre son aventure à Borussia Mönchengladbach cette saison. Et une nouvelle donnée vient de s’ajouter au dossier, compliquant davantage la tâche aux recruteurs niçois.

OGC Nice Mercato : Prolongation en vue pour Yann Sommer

Le média allemand annonce en effet que la direction de Borussia Mönchengladbach souhaite conserver son gardien de but le plus longtemps possible. Pour preuve, le club allemand aurait entamé les discussions avec l’entourage du joueur en vue de prolonger son bail expirant en juin 2023. Les négociations seraient même à un point très avancé entre les deux parties. Une officialisation pour le renouvellement de son bail pourrait tomber dans les prochains jours. Tandis que l’OGC Nice devra se tourner vers une autre cible.