Bordeaux : Une bonne nouvelle tombe avant l'audience au CNOSF

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 22:04

Les Girondins de Bordeaux ont reçu une bonne nouvelle, mardi, après leur audience devant le Tribunal de commerce. Cela, avant leur passage devant le CNOSF.

Bordeaux n’est pas en cessation de paiement, selon le Tribunal de commerce

Comme prévu, la direction des Girondins a été reçue en audience par le Tribunal de commerce de Bordeaux, ce mardi 19 juillet. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour le FCGB rétrogradé en National par la DNCG. Une descente aux enfers confirmée par la FFF. En effet, les dirigeants du club au scapulaire ont obtenu un jugement homologant leur plan de sauvetage, de la part du Tribunal de commerce de Bordeaux. L’instance a en effet homologué l’accord de conciliation entre les Girondins de Bordeaux et leurs créanciers King Street et Fortress, selon les Bordelais, dans leur communiqué officiel.

« Au terme de ce jugement, en parfait accord avec les réquisitions du procureur de la République, le Tribunal a constaté que le FC Girondins de Bordeaux n’est pas en état de cessation de paiement et que les termes de l’accord assurent la pérennité du club dans le cadre de son maintien en Ligue 2, les différentes mesures permettant au club de disposer d’une trésorerie positive jusqu’à juin 2023 », a expliqué le FCGB.

Gérard Lopez et le FCGB optimistes avant de passer devant le CNOSF

Gérard Lopez et la direction bordelaise ont rendez-vous devant le Comité national olympique sportif français (CNOSF), le jeudi 21 juillet. Les dirigeants de Bordeaux sont certes conscients de ce que la décision rendue par le Tribunal de commerce ne permet pas directement aux Girondins de réintégrer la Ligue 2, mais ils estiment que « cette décision judiciaire sera un élément central lors de la procédure de conciliation menée par le CNOSF ». Car selon le club en difficulté, « le Tribunal vient, par cette décision, confirmer la solidité financière actuelle et future du FCGB ».