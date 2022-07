OL Mercato : L'arrivée d'une figure de Lyon en Italie se précise

Publié par Anthony le 20 juillet 2022 à 20:50

OL Mercato : Jason Denayer se dirige vers l'Italie

Devenu indésirable dans les plans de Peter Bosz, Lyon n'a pas prolongé le contrat de Jason Denayer et l'a laissé partir libre cet été malgré trois années de bons et loyaux services. La saison dernière fut pour lui parsemée de blessures où il n'a joué que 4 matchs en six mois et se retrouve dès à présent sans club. Libre de s'engager là où il souhaite, l'international belge (35 sélections) aurait trouvé une nouvelle destination en Italie.

Selon les informations de Sky Sport Italia, Jason Denayer a trouvé sa nouvelle destination dans un pays où il n'a jamais évolué. Après l'Angleterre avec Manchester City, l'Ecosse avec le Celtic, la Turquie avec le Galatasaray, le Diable Rouge devrait s'envoler en Italie et rejoindre le Torino. Suite au départ de Gleison Bremer pour la Juventus Turin, le club italien aurait ciblé l'ancien Gone comme remplaçant. Il devrait passer sa visite médicale très prochainement et signer un contrat jusqu'en 2026. Le média italien rapporte que l'AS Monza pourrait dégainer avec une offre de dernière minute pour tenter de chiper le joueur au Toro.

OL Mercato : Jason Denayer, ancienne figure de Lyon

Jason Denayer aura connu de grandes heures avec Lyon. Présent dans 137 matchs toutes compétitions confondues cumulant 8 buts et 2 passes décisives, il était un roc solide de la défense lyonnaise. Finaliste de Coupe de la Ligue en 2020, il a surtout participé à l'incroyable aventure en Ligue des Champions en 2019-2020, lorsque l' OL s'est hissé jusqu'en demi-finale en battant la Juventus Turin de Ronaldo et Manchester City. Ancien pilier de l'équipe lyonnaise avec un palmarès bien garni, le joueur n'a pas eu de mal à trouver un club pour se relancer et récupérer du temps de jeu après une saison compliquée.