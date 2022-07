Bordeaux Mercato : Les Girondins en négociations pour un attaquant !

Publié par Nicolas le 20 juillet 2022 à 17:50

Bordeaux Mercato : En proie à des difficultés financières, les Girondins espèrent vendre un attaquant assez rapidement pour récupérer de l'argent frais.

Bordeaux Mercato : Des courtisans anglais pour Sekou Mara

Le jeune attaquant Sekou Mara est convoité durant ce mercato estival. Ça tombe bien, les Girondins de Bordeaux ont grandement besoin d'argent pour assurer leur survie en Ligue 2. Trois clubs anglais sont intéressés par le joueur : Newcastle, Leeds et Aston Villa. Les Magpies ont affiché un intêret concret mais ils n'ont pas encore trouvé les arguments pour convaincre le natif de Paris. Les deux autres clubs n'ont pas vraiment accéléré sur ce dossier. Les Girondins réclament au moins 10 millions d'euros pour leur prodige qui est sous contrat jusqu'en juin 2025.

Bordeaux Mercato : Sekou Mara, un buteur très observé

Après quelques mois d'adaptation au haut niveau, Sekou Mara a enflammé la fin de saison aussi bien en club qu'en sélection. L'un des rares bordelais à briller durant la fin de saison moribonde qui a conduit à la descente du club au scapulaire en Ligue 2, il a marqué 5 buts lors des 8 derniers matchs de Ligue 1. En parallèle, le joueur a brillé avec l'Équipe de France des moins de 20 ans, inscrivant 5 buts en 4 matchs durant le tournoi international Maurice Revello (remporté par la France) qui a eu lieu au mois de juin dans le Sud de la France.

Les clubs anglais ne sont pas les premiers à s'être intéressés au petit prodige de bientôt 20 ans (il les aura le 30 juillet prochain). Des émissaires de Montpellier, de l' OM, de Fribourg et du Werder Breme s'étaient déplacés pour le premier match contre le Panama. Puis ils avaient été rejoints par des émissaires de Manchester City et du Borussia Mönchengladbach. À l'issue de la demi-finale disputée face au Mexique, Sekou Mara déclarait d'ailleurs rester focus sur le terrain. « Je suis sous contrat avec Bordeaux pour le moment. Après on ne sait pas de quoi est fait demain. Je vais continuer à bosser, tout donner sur le terrain et on verra ce que l’avenir me donne ». Une chose est certaine, un avenir radieux lui tend les bras.