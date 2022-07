FC Nantes Mercato : C'est fait, une 3e recrue débarque au FCN !

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 16:04

FC Nantes Mercato : Désireux de renforcer son attaque, le FCN va officialiser demain une troisième recrue après Guessand et Sissoko.

FC Nantes Mercato : Visite médicale programmée pour un buteur

À la recherche d’un attaquant de pointe depuis le départ de Randal Kolo Muani à Francfort, le FCN s’apprête à enregistrer la venue d’un attaquant égyptien, Mostafa Mohamed. L’avant-centre de Galatasaray a récemment donné son feu vert aux Jaune et Vert pour une arrivée cet été et est attendu dans les prochaines 24 heures pour passer sa visite médicale.

D’après le journaliste Santi Aouna, Mostafa Mohamed va effectuer ses tests médicaux ce mercredi, puis parapher son nouveau contrat dans la foulée. Comme indiqué par la presse turque, le coéquipier de Mohamed Salah en sélection arrive en prêt sur les bords de l’Erdre avec une option d’achat de 6 millions d’euros. La saison passée, le joueur de 24 ans aura inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 27 rencontres à Galatasaray. En parallèle, la direction nantaise étudie le recrutement d’un second avant-centre et aurait jeté son dévolu sur le Sénégalais Boulaye Dia. Le joueur de Villarreal, également ciblé par l’OGC Nice et l’ OM, se cherche un nouveau point de chute après une saison en dents de scie avec l’équipe d’Unai Emery.

FC Nantes Mercato : Le coach de Galatasaray confirme le transfert

Si le doute persistait ces derniers jours concernant la venue de Mostafa Mohamed chez les Jaune et Vert, le transfert a été annoncé ce début de semaine par le président du club stambouliote, où l’Egyptien est sous contrat jusqu’en juin 2025. Au micro du média Ajan 1905, Okan Buruk a expliqué que peu d’offres étaient arrivées sur la table de Galatasaray pour son avant-centre, ajoutant que son départ à Nantes l'aiderait à regagner en valeur marchande. " On a envoyé Mostafa Mohamed en prêt à Nantes pour aller prendre de la valeur. Nous voulions que le joueur reprenne de la valeur car il n'y a pas d'offres pour le moment ", a déclaré le dirigeant turc.

Dans le même temps, Galatasaray a officialisé le transfert imminent de Mostafa Mohamed au FC Nantes. " Des négociations officielles ont débuté avec le FC Nantes concernant le transfert temporaire de notre footballeur professionnel, Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. "