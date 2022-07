ASSE Mercato : C'est fait, Sainté boucle une superbe venue !

Publié par Anthony le 20 juillet 2022 à 18:50

ASSE Mercato : Après avoir officialisé l'arrivée de Mathieu Cafaro ce mercredi, les Verts signent un nouveau joueur qui arrive dans le Forez.

ASSE Mercato : Victor Lobry, la deuxième recrue du jour

Mathieu Cafaro dans la journée et maintenant Victor Lobry, l'ASSE signe là sa cinquième recrue du mercato. Arrivé libre en provenance de Pau FC après deux belles saisons, il rejoint les Verts jusqu'en 2024. Victor Lobry s'est exprimé pour la première fois en portant le maillot de son nouveau club sur le site du club. " Je suis fier. L’ASSE est un club immense. Je me prépare aux efforts nécessaires pour bien m'adapter et être prêt au début du championnat. "

Formé au Stade de Reims, le joueur s'est fait un nom notamment grâce à son endurance faisant de lui le joueur parcourant le plus de distance par match la saison dernière. Auteur de deux très belles saisons avec son ancien club, Pau FC en Ligue 2, il était un joueur crucial totalisant 74 rencontres inscrivant 8 buts et délivrant 10 passes décisives. Une performance qui n'est pas passée inaperçue pour un joueur qui débutait dans le haut niveau. " Victor était l’un des meilleurs éléments de Ligue 2 BKT la saison dernière selon moi. Il possède de très grosses qualités physiques qui lui permettent de répéter les efforts ", a déclaré Laurent Batlles, entraîneur de l'ASSE, dans le communiqué officiel.

ASSE Mercato : Mathieu Cafaro officialisé avant lui

Mathieu Cafaro est arrivé quelques heures avant lui dans le Forez. Officialisé dans la journée en provenance du Standard de Liège, le club ligérien a signé un prêt avec option d'achat pour le natif du Cher. L'ancien joueur du Stade de Reims connaît parfaitement la Ligue 2 dont il fut champion en 2017-2018 et où il a pu retrouver l'élite du football français avec le club promu. Une recrue de choix pour les Verts qui vont tenter de retourner en Ligue 1 l'année prochaine.