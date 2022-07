OM Mercato : Marseille boucle une double opération en attaque

Publié par Ange A. le 21 juillet 2022 à 10:14

OM Mercato : L’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un nouvel attaquant. Un autre élément offensif est sur le départ.

OM Mercato : Luis Suarez débarque, Luis Henrique prend la porte

Le mercato de l’Olympique de Marseille a connu un coup d’accélérateur ces dernières heures. L’ OM a officialisé trois nouvelles recrues. Le très convoité Jonathan Clauss a rejoint Marseille en provenance du RC Lens contre 8 millions d’euros, hors bonus. Ruben Blanco va assurer la succession de Steve Mandanda au moins cette saison. Le portier espagnol est prêté avec une option d’achat pour une année par le Celta Vigo. Le club phocéen a également annoncé la signature de Luis Suarez. L’avant-centre colombien s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2027. Le montant de son transfert est estimé à 10 millions d’euros. Dans son communiqué, le club provençal indique que son nouvel attaquant arborera le numéro 11, jusqu’ici la propriété de Luis Henrique. L’ailier brésilien devrait tenter de se relancer au bercail.

OM Mercato : Officialisation imminente pour Luis Henrique ?

L’attribution du dossard numéro 11 à Luis Suarez confirme que le départ de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille est imminent. L’attaquant de 20 ans devrait retourner à Botafogo, son club formateur. La formation brésilienne devrait le recruter dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Une option qui deviendrait obligatoire si l’ailier auriverde dispute un certain nombre de matchs avec l’écurie de Serie A. Aucun chiffre n’a fuité quant à ce nombre de matchs encore moins en ce qui concerne le montant représentant l’indemnité de transfert. Le flop marseillais serait déjà rentré au pays dans l’optique de ce deal. L’officialisation de son retour à Botafogo reste encore attendue.

Luis Henrique sort de deux saisons compliquées à l’ OM. Recruté contre 8 millions d’euros en 2020, le Brésilien n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Il n’a inscrit qu’un seul but et délivré six passes décisives depuis sa signature. Le Brésilien est encore sous contrat avec Marseille jusqu’en 2025.