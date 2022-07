Angers SCO Mercato : Une légende du SCO s'engage à Guingamp !

Publié par Anthony le 21 juillet 2022 à 13:10

Angers SCO Mercato : Un enfant du SCO ne portera plus le maillot Blanc et Noir la saison prochaine. Guingamp vient d'officialiser l'arrivée d'un défenseur.

Angers SCO Mercato : Un monument du club s'en va

27 ans à jouer sous le maillot angevin, 389 matches, soit le deuxième meilleur total dans l'histoire du SCO derrière Pierre Bourdel (477 matchs). Vincent Manceau, monument du club quitte sa terre natale après de bons et loyaux services pour s'engager avec l'EA Guingamp. Libres de tout contrat depuis le début de mercato, Manceau et Angers n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les termes d'une prolongation. Arrivé en 2008 dans l'équipe première, il a connu la Ligue 2 et la montée de son club dans l'Elite. Gérald Baticle a déjà trouvé son successeur.

C'est la fin d'une longue histoire, un nouveau chapitre commence pour le joueur de 33 ans qui s'engage deux ans, plus une année en option avec l'En Avant Guingamp. Un retour en Ligue 2 pour un joueur qui a joué 155 matches. Déjà présent à l'entraînement avec son nouveau club mercredi dernier, son arrivée a été officialisée dans la journée. " Nous l’avons sollicité quand nous avons su qu’il était libre et cela nous a semblé rapidement une évidence ", déclare Fred Legrand, Président de l'En Avant Guingamp. Le principal concerné a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux : " Très heureux de rejoindre Gwengamp, Hâte de débuter cette nouvelle aventure en Rouge et Noir. "

Angers SCO Mercato : Un renfort de choix pour l'EAG

L'EAG tient ainsi un renfort hors pair en la personne de Vincent Manceau. C'est un joueur d'expérience qui connaît très bien la Ligue 2 et qui pourra apporter ses connaissances à une équipe pleine de talents qui a pour objectif de remonter en Ligue 1. " Nous avons une équipe jeune et nous recherchions un profil expérimenté. Il coche toutes les cases. Je suis très content de l’avoir convaincu, c’est quelqu’un de sain ", rapporte le Président. L'ancien du SCO est toujours un joueur de haut niveau qui a connu une belle saison l'année dernière en participant à 28 matches avec l'Élite.