Stade Brestois Mercato : Un défenseur tout proche d'être officialisé

Publié par Anthony le 22 juillet 2022 à 00:44

Stade Brestois Mercato : Un international Marocain se rapproche de plus en plus du SB29 et devrait arriver la semaine prochaine

Stade Brestois Mercato : Achraf Dari tout proche du SB29

Sûrement la dernière recrue défensive pour le Stade Brestois dans ce mercato. Après l'arrivé de Noah Fadiga, Achraf Dari serait en route pour le Finistère, mais serait dans l'attente de son visa qu'il ne tarderait pas à avoir pour voyager et venir passer sa visite médicale. Un accord a déjà était trouvé entre Brest et son club le Wydad Casablanca pour un transfert de 2,7 millions d'euros, bonus compris, et un contrat jusqu'en 2026.

L'international Marocain de 23 ans est un grand espoir des Lions de l'Atlas. Après avoir remporté le championnat et la Ligue des Champions de la CAF, Achraf Dari part pour l'Europe en laissant derrière lui une terre conquise. Titulaire indiscutable de son équipe, il a pris part à 138 matchs toutes compétitions confondues depuis juillet 2018. Il fait partie des finalistes pour obtenir le titre du meilleur joueur évoluant sur le continent africain aux CAF Awards 2022. Réponse ce soir.

Stade Brestois Mercato : Un mercato qui s'agite

Le secteur défensif étant réglé pour le Stade Brestois, Michel Der Zakarian souhaite maintenant renforcer d'autres postes. À la recherche d'un portier depuis le départ en prêt de Gautier Larsonneur à Valencienne, mais aussi d'un milieu de terrain. L'entraîneur du club aurait jeté son dévolu sur un ancien joueur de Ligue 1, Pierre Lees-Melou. Selon Le Télégramme, l'ancien Niçois passera sa visite médicale demain avant de signer un contrat de 3 ans pour une valeur de 4,1 millions d'euros en provenance de Norwich City. Un nouvel attaquant est aussi recherché du côté du SB29 pour remplacer Martin Satriano. La piste de Simon Banza était envisagée avant que ce dernier ne s'envole pour Braga et Timo Kadewere est toujours suivi depuis mai rappelle Le Télégramme.