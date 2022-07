OM Mercato : Grosse menace pour l’arrivée d’un défenseur à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 22:44

OM Mercato : À la recherche d’un nouveau latéral gauche, l’Olympique de Marseille voit l’une de ses cibles prioritaires prendre une autre destination.

OM Mercato : Tout se complique pour Nuno Tavares

Tout s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui réalise un mercato très ambitieux cet été. Le club phocéen est déjà parvenu à boucler l’arrivée de six recrues et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La direction de l’OM s’empresse désormais pour attirer un nouveau latéral gauche afin de concurrencer ou remplacer Sead Kolasinac la saison prochaine. Et pour étoffer ce secteur de jeu, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Nuno Tavares (22 ans).

L’international portugais sort d’une saison compliquée chez les Gunners. Peu utilisé par l’entraîneur Mikel Arteta, il ne serait pas contre l’idée de changer d’air cet été. L’ OM s’est alors rapidement positionné pour l’accueillir. Les négociations avec Arsenal se sont même intensifiées ces derniers jours, au point où les deux écuries semblaient proches de conclure un accord pour le transfert du défenseur portugais. Le président de l’OM, Pablo Longoria, qui entretient de bonnes relations avec les dirigeants londoniens, a même confirmé que cette tendance en conférence de presse. Sauf que cette opération devrait finalement échouer.

OM Mercato : Nuno Tavares se rapproche de Brighton

Alors que tout semblait bien parti pour l’arrivée de Nuno Tavares à Marseille à Rennes, les négociations entre les deux clubs auraient pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. Comme le révèle Fabrizio Romana, le défenseur portugais n’aurait pas l’intention de rejoindre l’ OM, plaçant du coup le dossier en stand-by. Et une autre donnée vient compliquer un peu plus la tâche aux Marseillais.

O Jogo indique dans son article du jour que Brighton est très chaud à l’idée de recruter Nuno Tavares sous la forme d’un prêt. Le club britannique aurait déjà entamé des démarches afin de rafler la mise dans ce dossier, au grand dam de l’ OM. Et cette approche de Brighton ne déplairait pas au principal concerné qui préférerait poursuivre son aventure en Premier League. Conscient de ce danger, l’Olympique de Marseille se rabat donc sur une autre piste. Les Phocéens se tournentvers Darko Lazovic du Hellas Vérone et seraient proches de finaliser son transfert.