OL Mercato : Officiel, Lyon boucle une belle opération en défense

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 22:14

OL Mercato : Après plusieurs semaines de négociations, l’Olympique Lyonnais enregistre finalement un nouveau départ en défense cet été.

OL Mercato : Léo Dubois signe à Galatasaray

Les départs s’enchaînent du côté de l’Olympique Lyonnais. Après le départ de Jason Denayer, qui a quitté gratuitement le club rhodanien à l’issue de son contrat cet été, c’est au tour de Léo Dubois de faire ses valises. Comme cela était pressenti depuis quelques jours, l’international français va bel et bien poursuivre sa carrière dans le championnat turc.

En quête d’un nouveau latéral droit cet été, la direction de Galatasaray a entamé les négociations avec les dirigeants de l’ OL afin de boucler sa signature le plus rapidement possible. Et après plusieurs semaines de négociations, le club stambouliote est finalement parvenu à boucler son transfert en échange d’un chèque de 3,5 millions d’euros, bonus compris.

L’ OL a également négocié un pourcentage en cas d’une future revente du joueur de 27 ans. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur international français, Léo Dubois, au club turc de Galatasaray pour un montant de 2,5 M€, auquel pourront s’ajouter 1 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future », peut-on lire dans le communiqué du club lyonnais.

OL Mercato : Un nouveau défenseur attendu à Lyon

Formé au FC Nantes, Léo Dubois avait rejoint l’ OL en juillet 2018. Après quatre saisons passées à Lyon, le latéral droit de 27 ans va découvrir le championnat turc la saison prochaine. Comptabilisant 197 rencontres disputées en Ligue 1, le défenseur tricolore avait encore deux ans de contrat avec les Gones. Son départ à Galatasaray officialisé, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas tarder pour trouver son remplaçant. Le défenseur argentin de l’Ajax, Nicolas Tagliafico, est attendu du côté de Lyon. Son transfert devrait être conclu dans les prochaines heures.