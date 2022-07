PSG Mercato : Une star de Manchester City répond cash au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2022 à 09:06

PSG Mercato : Annoncé dans le viseur du Paris SG et du Barça sur ce mercato estival, Bernardo Silva a fait le point sur sa situation avec Manchester City.

PSG Mercato : Guardiola dément un échange Neymar-Bernardo Silva

Récemment, le journal Le Parisien a révélé que le Paris Saint-Germain tente toujours de se débarrasser de Neymar sur ce mercato estival. Le club de la capitale aurait ainsi proposé à Manchester City de conclure un deal impliquant un échanger de joueurs, notamment Neymar et Bernardo Silva. Cependant, Pep Guardiola aurait repoussé cette proposition, surtout pour ne pas créer de soucis ou de nouvelles rivalités dans le vestiaire.

« Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs », a confié l’entraîneur des Citizens dans des propos relayés par le Times. En pleine préparation estivale avec son club, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco a lui-même annoncé la couleur pour son avenir.

PSG Mercato : Bernardo Silva ne semble pas presser de changer d’air

En marge du match amical opposant Manchester City à America (D1 mexicaine), Bernardo Silva a été interrogé sur son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international portugais de 27 ans a entretenu le flou, alors que les rumeurs l’annoncent du côté du FC Barcelone ou encore au Paris Saint-Germain.

« Je pense que le principal est de préparer ma saison du mieux que possible. Tant que je jouerai pour Manchester City, je donnerai le meilleur de moi-même. Ma relation avec le club, les fans et mes coéquipiers est fantastique et je ne peux que respecter ça », a déclaré le compatriote de Cristiano Ronaldo. Il faudra donc patienter jusqu’à la fin du mercato estival afin d’être fixé sur le futur de Silva.