AJ Auxerre Mercato : Furlan met la pression sur les dirigeants de l’AJA

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2022 à 17:57

AJ Auxerre Mercato : Promu en L1, l’AJA veut se maintenir dans l’élite. Furlan met ainsi la pression sur ses dirigeants afin de renforcer son équipe.

AJ Auxerre Mercato : Trois renforts déjà actés à l'AJA

En en vue de la nouvelle saison pour son retour en Ligue 1, l’ AJ Auxerre a enregistré l’arrivée de trois nouveaux joueurs cet été. Deux de ses trois renforts arrivent avec une expérience de haut niveau : Youssouf M’Changama (milieu de terrain international comorien, 32 ans) et Benoît Costil (gardien de but international français, 35 ans). Formé et révélé au PSG, puis passé au FC Barcelone la saison dernière, le jeune talentueux Kays Ruiz-Atil (milieu de terrain de 20 ans) a aussi rejoint les rangs de l’AJA, pour trois saisons. Le club bourguignon a encore un peu plus d’un mois devant lui, avant la fermeture du marché des transferts (le 31 août), pour se renforcer davantage.

AJ Auxerre Mercato : Furlan demande des recrues supplémentaires à l'AJA

Cependant, l’entraîneur de l'AJA se montre impatient. Il veut avoir tous ses joueurs à disposition, afin de mieux préparer son équipe avant le début du championnat prévu le 5 août, soit dans deux semaines. Jean-Marc Furlan n’a pas manqué d’exiger des renforts supplémentaires, lors de son passage sur RMC Sport dans l'After Foot. « Je souhaiterais avoir trois à quatre joueurs de plus pour compléter l’effectif et pouvoir rivaliser en Ligue 1, un championnat qui n’a rien à voir avec la Ligue 2 », a-t-il demandé.

« Il y a huit à dix équipes qui sont très au-dessus. Je souhaite d’autres arrivées pour augmenter la concurrence et le potentiel de l’équipe », a insisté l’entraîneur de l’ AJ Auxerre. Un gros coup de pression sur le propriétaire et président du club promu dans l'élite, James Zhou. Pour rappel, l'AJA jouera son premier match de la saison (2022-2023) en Ligue 1 contre le LOSC, le dimanche 7 août au stade Pierre Mauroy à Lille.