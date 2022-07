OM Mercato : Après Saliba, Longoria vers un nouvel échec à Arsenal

Publié par Ange A. le 23 juillet 2022 à 07:45

OM Mercato : Longoria vers une nouvelle désillusion en Angleterre

L’Olympique de Marseille a accueilli trois nouvelles recrues cette semaine. Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez ont rejoint les rangs de l’ OM. Au total, Pablo Longoria a déjà signé six renforts cet été. Le président marseillais doit néanmoins encore pourvoir certains postes. Le responsable phocéen doit notamment signer un nouvel arrière gauche. Le nom du Portugais Nuno Tavares est associé à Marseille dans ce sens. Âgé de 22 ans, l’arrière gauche évolue du côté d’Arsenal depuis l’été dernier. Pour sa première saison en Angleterre, il a disputé 28 matchs pour un but et deux passes décisives. Suffisant pour taper dans l’œil des recruteurs marseillais. Mais selon la presse italienne, le prometteur défenseur portugais ne devrait pas rejoindre la Provence. Il pourrait poser ses valises en Serie A.

Un cador italien en pole pour Nuno Tavares

Sky Sport Italia indique en effet que l’Olympique de Marseille serait déjà largué dans ce dossier. La source assure que l’Atalanta Bergame aurait un coup d’avance. Selon le média transalpin, les négociations entre l’ OM et Arsenal sont au point mort depuis plusieurs jours. Une situation dont a su profiter le pensionnaire de Serie A. La Dea devrait recruter Nuno Tavares sous la forme d’un prêt. Aucun détail n’a pour le moment filtré concernant une option d’achat. Tavares vers l’Atalanta, Pablo Longoria est sur le point d’essuyer une nouvelle déconvenue du côté d’Arsenal.

Le président marseillais pensait pouvoir recruter définitivement William Saliba. Le défenseur central tricolore était prêté la saison dernière par les Gunners. Aux dernières nouvelles, le défenseur de 21 ans serait sur le point de prolonger son contrat avec le club londonien. Son bail actuel expire en 2024.