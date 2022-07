Angers SCO Mercato : Un départ vers l'Italie se confirme

Publié par Ange A. le 24 juillet 2022 à 00:55

Angers SCO Mercato : Le SCO devrait prochainement officialiser le départ de son latéral gauche Enzo Ebossé vers la Serie A.

Angers SCO Mercato : Transfert imminent pour Enzo Ebossé

L’ Angers SCO pourrait boucler une nouvelle vente dans les prochaines heures. Le club de l’Anjou a déjà cédé trois éléments cet été. Les départs de Mohamed-Ali Cho, Angelo Fulgini et Jimmy Cabot ont rapporté quelques millions d’euros au SCO. Après ces défections, un défenseur serait également sur le point de quitter le club angevin. L’Équipe assure en effet que le latéral gauche Enzo Ebossé serait sur le point de quitter Angers. L’international camerounais devrait poursuivre sa carrière en Serie A. Le quotidien sportif indique que le défenseur de 23 ans devrait s’engager dans les prochaines heures avec l’Udinese. Il ne manquerait plus que quelques derniers détails à régler avant l’annonce du transfert d’Ebossé. Le Lion indomptable ne dispose plus qu’un an de contrat avec le SCO.

Un joli chèque promis au SCO grâce à Ebossé

L’ Angers SCO ne compte pas laisser Enzo Ebossé partir libre dans un an. Raison pour laquelle la direction des Scoïstes attend récupérer un joli chèque issu de son transfert cet été. D’après la source, le SCO attendrait un montant compris entre 3 et 4 millions d’euros (bonus compris) pour son arrière gauche. Lequel devrait parapher un contrat de cinq saisons avec le pensionnaire de Serie A. En signant à l’Udinese, le Camerounais va vivre sa première expérience à l’étranger. Formé au RC Lens, le latéral a défendu les couleurs du Mans avant de rejoindre Angers en 2020 contre 500 000 euros selon Transfermarkt.

Le SCO avait déjà préparé ce départ avec la signature de l’Algérien Ilyes Chetti. Le défenseur de 27 ans a rejoint les Scoïstes en provenance de l’Espérance de Tunis cet été. Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec le pensionnaire de Ligue 1.