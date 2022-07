Angers SCO Mercato : Un défenseur algérien se rapproche du SCO

Publié par Anthony le 18 juillet 2022 à 22:43

Angers SCO Mercato : Alors que certains latéraux du club sont sur le marché, Ilyes Chetti devrait s'engager avec le club angevin.

Angers SCO Mercato : Ilyes Chetti présent à l'entraînement

Âgé de 27 ans, Ilyes Chetti devrait s'engager avec l' Angers SCO dans les prochains jours. Après avoir brillé en Tunisie, le défenseur algérien a été contacté par de nombreux clubs français comme l'AJ Auxerre ou encore l'AC Ajaccio, mais c'est bien le SCO qui devrait rafler la mise. Présent à la Baumette vendredi dernier, selon Ouest-France, l'officialisation de son transfert devrait intervenir dans les prochaines heures. Le joueur arriverait gratuitement après avoir résilié son contrat avec l'Espérance Tunis.

Le latéral gauche de 27 ans a su briller ces dernières années. International depuis 2018, il est devenu un joueur de premier plan avec sa sélection où il a notamment disputé les 6 matches de la Coupe Arabe qu'il a remporté avec son pays. Après 3 ans passés à l'Espérance Tunis où il a été champion de Ligue tunisienne les trois années de suite, il a remporté deux fois la Supercoupe de Tunisie et a participé plusieurs fois à la Ligue des Champions africaine. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 75 matches avec son club, toutes compétitions confondues, le latéral pourrait concurrencer certains Angevins qui seraient sur le départ.

Angers SCO Mercato : Ebosse et Doumbia poussés vers la sortie

L'arrivée d'un latéral gauche dans un secteur non-prioritaire relance les doutes d'un départ d'Enzo Ebosse et de Souleyman Doumbia. Le premier est dans les petits papiers de l'Udinese comme l'a révélé L'Équipe, et le second a été approché par l'Union Berlin qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Un grand club de Ligue 1 est aussi intéressé par le joueur ivoirien : l'Olympique Lyonnais, qui recherche désespérément un latéral gauche depuis le début du mercato. Angers SCO a déclaré attendre 4 millions d'euros pour s'octroyer les services de Doumbia.