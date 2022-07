OL Mercato : Un international lâche un énorme indice pour son avenir

Publié par Thomas G. le 25 juillet 2022 à 15:02

OL Mercato : Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Jérome Boateng est sorti du silence pour évoquer son futur à Lyon.

OL Mercato : Jérôme Boateng se livre sur son avenir à Lyon

Jérôme Boateng prend son mal en patience à l’Olympique Lyonnais depuis le début de la présaison. Le champion du monde allemand a été relégué en tant que quatrième choix dans la hiérarchie des défenseurs, et Peter Bosz ne compte plus sur lui pour la saison à venir. Une situation compliquée pour l’ancien défenseur du Bayern Munich qui semble vouloir rester pour regagner sa place de titulaire. Les dirigeants de l’ OL veulent se séparer du défenseur de la Mannschaft pour réduire l’effectif et la masse salariale du club.

Jérôme Boateng a ainsi été proposé en Turquie, principalement aux clubs stambouliotes. Le club de Galatasaray ne voulait pas d’un prêt tandis que Trabzonspor était intéressé, mais l’international allemand a décliné l’offre. Sous contrat jusqu’en 2023, le natif de Berlin pourrait devenir un casse-tête pour l’Olympique Lyonnais. Après son mercato XXL dans le sens des arrivées, l’ OL va devoir redoubler d’ingéniosité pour vendre ses indésirables.

OL Mercato : Une porte de sortie en Bundesliga pour Boateng ?

Le défenseur de 33 ans fait partie de la liste des joueurs à vendre cet été à Lyon malgré son statut et son expérience. Jérôme Boateng a été interrogé par le média Kicker sur un possible retour en Allemagne, l'international allemand a déclaré : « Le sujet n'est pas clos. Je peux imaginer beaucoup de choses en Europe. Cela inclut l'Allemagne parce que c'est une grande ligue avec de grandes équipes et de grands fans. » L'ancien bavarois serait donc plus enclin à revenir en Allemagne plutôt qu’un départ en Turquie pour la suite de sa carrière.

En cas d’intérêt d’un club de Bundesliga, une porte de sortie pourrait donc être trouvée pour le champion du monde allemand. Le départ de Jérôme Boateng permettrait à l’ OL de recruter un nouveau défenseur pour l’installer avec Castello Lukeba.