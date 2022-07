OL Mercato : L'énorme coup de gueule de Peter Bosz

Publié par Ange A. le 24 juillet 2022 à 00:15

OL Mercato : Peter Bosz a adressé un message clair au sortir de la grosse défaite de l’Olympique Lyonnais ce samedi contre Willem II.

OL Mercato : Peter Bosz pousse un nouveau coup de gueule

L’Olympique Lyonnais a bouclé l’arrivée d’un nouvel arrière gauche en la personne de Nicolas Tagliafico. Le défenseur argentin arrive en provenance de l’Ajax Amsterdam où il ne lui restait plus qu’une seule année de contrat. Le latéral s’est engagé pour trois saisons avec l’ OL. Alors que sa nouvelle recrue était officiellement présentée, Peter Bosz et ses poulains poursuivaient leur préparation sur le terrain. Laquelle s’est conclue sur une mauvaise note contre Willem II ce samedi. Les Gones ont été corrigés par les Néerlandais (5-0). Il s’agit du deuxième revers de rang du club rhodanien après leur défaite contre Anderlecht (3-0). Le technicien néerlandais l’avait mauvaise après cette nouvelle déconvenue. Le coach lyonnais a adressé un message clair à ceux dont l’avenir est incertain à Lyon.

Peter Bosz ouvre la porte à de gros départs

Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il est inutile de retenir des joueurs qui voient leur avenir loin de Lyon. « On est là pour prendre de la condition physique, travailler la façon de jouer. Mais ceux qui ont joué ont raté leur chance […] J’ai dit qu'ils ont eu leur chance mais qu’ils ne l’ont pas saisie. Aujourd’hui ce n'était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs peut-être voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, qu’ils le fassent le plus vite possible », a assuré le technicien hollandais.

Cette sortie intervient alors que certains éléments sont annoncés sur le départ. Il s’agit notamment d’Houssem Aouar, Lucas Paqueta ou encore de Moussa Dembélé. Le milieu formé à l’ OL ne dispose plus que d’un an de contrat et est annoncé avec insistance au Bétis Séville. Quant à son coéquipier brésilien, son nom était associé aux nouveaux riches de Newcastle United. Comme Paqueta, Dembélé pourrait aussi rejoindre la Premier League à un de l’expiration de son contrat.