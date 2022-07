AS Monaco Mercato : L'ASM veut recruter un ancien crack de Paris

Publié par Thomas G. le 22 juillet 2022 à 22:40

AS Monaco Mercato : Focalisée dans la course à la Ligue des Champions, l'ASM pourrait enregistrer l'arrivée d'un précieux renfort.

AS Monaco Mercato : L’ASM veut recruter un espoir français

L’AS Monaco connaît le chemin à parcourir pour se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans un premier temps, les Monégasques vont devoir écarter le PSV Eindhoven dans une confrontation qui s’annonce serrée. Avant d’affronter le club hollandais, l'ASM espère avoir de nouveaux renforts. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’AS Monaco fait partie de la liste des courtisans de Dan-Axel Zagadou. L’espoir français est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Borussia Dortmund. Sa situation contractuelle et son âge font de lui un joueur convoité sur le marché des transferts. L’AS Rome et l’Inter Milan sont également en course pour faire signer le joueur formé au Paris Saint-Germain.

Les Monégasques espèrent convaincre le grand défenseur (1m96) de rejoindre la Côte d’Azur en lui promettant un temps de jeu important. Dan-Axel Zagadou pourrait être le successeur de Benoît Badiashile en cas de départ de la pépite monégasque. Un accord entre l’entourage de l’ancien défenseur de Dortmund et Monaco serait proche d’être trouvé. Dan-Axel Zagadou est une piste prioritaire pour l’ASM, l’espoir de 23 ans a l’avantage d’avoir une expérience en Ligue des Champions et une marge de progression non-négligeable.

AS Monaco Mercato : L'ASM veut solidifier sa défense

En parallèle de la piste Dan-Axel Zagadou, les Monégasques seraient proches de trouver un accord avec Ruben Aguilar pour une prolongation. De plus, les dirigeants de l’ASM suivraient également la situation de Nordi Mukiele qui est pisté par le PSG. L’objectif des Monégasques est de se renforcer défensivement avant le début des grandes échéances. Phillippe Clement veut compter sur un groupe compétitif et homogène pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Les Monégasques sont conscients que la concurrence s’est bien renforcé et des mouvements sont à prévoir en Principauté dans les prochaines semaines.