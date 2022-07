Stade Brestois Mercato : Une recrue arrive cette semaine au SB29

Publié par Nicolas le 25 juillet 2022 à 23:02

Stade Brestois Mercato : Après des jours d'incertitude liés à des problèmes de visa, un défenseur va débarquer au SB29 cette semaine.

Stade Brestois Mercato : Achraf Dari débarque au SB29 cette semaine

Annoncée depuis plusieurs jours comme acquise, l'arrivée d'Achraf Dari n'est pourtant toujours pas officielle. La raison est simple, le joueur marocain de 23 ans ne pouvait pas se rendre en France car il devait attendre que son visa soit prêt. C'est maintenant chose faite. Le défenseur central est attendu à Brest cette semaine pour signer un contrat de quatre ans. L'entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian, commençait à s'impatienter devant la lenteur du dossier. Il devrait être rassuré de voir que son futur joueur sera bientôt mis à sa disposition pour débuter la saison.

Rappelons que Brest et le Wydad Casablanca ont trouvé un accord depuis plusieurs jours pour un transfert estimé à 2,7 M€. Le joueur doit s'engager avec le SB29 jusqu'en juin 2026. Après avoir remporté le doublé championnat-Ligue des champions africaine, Achraf Dari va relever un nouveau défi et tenter de s'imposer dans un championnat majeur en Europe. Il est international et compte une seule sélection avec le Maroc.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 va accueillir trois recrues en quelques jours

La future arrivée d'Achraf Dari est une bonne nouvelle pour le Stade Brestois qui va renforcer sa défense avec un joueur axial de grande taille (1m88). Par ailleurs, Michel Der Zakarian a confirmé l'arrivée prochaine de Joaquin Blazquez en tant que doublure de Marco Bizot pour remplacer Gautier Larsonneur, parti à Valenciennes.

Ces deux futures recrues suivront les pas de Pierre Lees-Melou, officiellement revenu en France samedi matin après son expérience d'une année en Angleterre, sous les couleurs de Norwich City, relégué en Championship. Lees-Melou a même déjà disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs, samedi après-midi face à Guigamp, rencontre perdue 0-2 par le SB29.