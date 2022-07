FC Nantes Mercato : Transfert au FCN, le rôle décisif de Kombouaré

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2022 à 00:15

FC Nantes Mercato : Présenté en conférence de presse, mardi, un nouveau joueur du FCN a justifié sa signature chez les Canaris, pour une saison.

FC Nantes Mercato : Evann Guessand justifie son prêt au FCN

Evann Guessand a quitté l’OGC Nice et a rejoint le FC Nantes, le 12 juillet dernier. Il a en effet été prêté par le club azuréen pour la saison 2022-2023, sans option d’achat. Ce mardi, l’avant-centre du Gym a été présenté officiellement à la presse. Lors de la cérémonie, il a justifié l’idée de son prêt et son choix porté sur le FCN. L’attaquant de 21 ans indique que le présence d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche des Canaris et son discours ont été détermination.

« Venir à Nantes représente une grosse opportunité pour ma carrière. […] Je savais que le FC Nantes est une bonne équipe, que j’allais être dans un bon groupe, avec de bons joueurs. Le coach a beaucoup joué dans mon choix. J’ai échangé avec lui et avec d’autres. Son discours m’a convaincu », a-t-il expliqué. « Il y a aussi la coupe d’Europe. Je suis un compétiteur, je veux jouer les plus grands matchs. Toutes ces raisons ont fait que j’ai choisi Nantes », a justifié Evann Guessand. Rappelons que l’équipe nantaise est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue Europa cette saison.

Le nouvel attaquant du FC Nantes en quête de temps de jeu

Revenu de prêt de Lausanne-Sport (en Suisse) en juin 2021, l’Ivoirien n’a pas eu assez de temps de jeu à l’OGC Nice la saison dernière, du fait de la forte concurrence d’Andy Delort, Amine Gouiri ou encore Kasper Dolberg. Il avait pris part à 20 bouts de matchs et avait été titulaire seulement 2 fois (451 minutes de jeu disputées). Evann Guessand a donc accepté de quitter Nice, afin de jouer davantage, comme il l’a souligné. « Je veux jouer tous les matchs, être performant et ce n’est pas ce que j’ai pu faire la saison dernière. Ça justifie aussi mon choix de venir au FC Nantes, car je pense avoir plus de temps de jeu », a-t-il indiqué.