Angers SCO Mercato : Des indices sur la fin du marché du SCO

27 juillet 2022

Angers SCO Mercato : L’entraineur du SCO espère deux recrues pour boucler le mercato estival de son équipe. Néanmoins, il est contrarié par un imprévu.

Angers SCO Mercato : Baticle attend deux joueurs au profil différent

Angers SCO a recruté le défenseur central Cédric Hountondji et Ilyes Chetti (arrière gauche). En revanche , le club va perdre Enzo Ebosse (24 ans). Le club Anjou a trouvé un accord avec l’Udinese pour son transfert en Italie. La direction du SCO doit donc trouver en urgence un joueur au poste du Franco-Camerounais. En plus du défenseur axial, Gérald Baticle attend un deuxième renfort. Il l’a confirmé dans Ouest-France, mardi. Néanmoins, l’arrivée des recrues espérées est retardée.

« Je souhaitais un défenseur qui devait remplacer numériquement Enzo Ebosse, et devait arriver lundi. C’est toujours d’actualité, mais il y a un contre-temps qui n’est pas de notre ressort », a-t-il expliqué dans le journal régional. Le coach d’ Angers SCO a lâché ensuite des indices sur le profil des deux joueurs attendus : « Deux profils différents : un jeune et un ancien », a-t-il indiqué.

Les deux renforts du SCO arriveront la semaine prochaine

Pour finir, le technicien des Angevins a donné une date pour l’arrivée de ces renforts. « On le subit, cela vient de l’autre club. On est obligé de s’adapter, mais je suis très positif sur le sujet. Je ne pense pas qu’on va l’annoncer mercredi. Ça sera, j’espère pour la fin de la semaine », a-t-il fait savoir. Vu le contre-temps évoqué par le patron du staff technique du Sporting Club de l'Ouest, son équipe affrontera le FC Séville, mercredi soir (20h30) au Portugal, sans les deux joueurs qu'il attendait. Pour ce match amical, Gérald Baticle a convoqué un groupe de 22 joueurs, avec trois absents notables : Sofiane Boufal (phase de reprise), Ali Kalla (genou) et Ilyes Chetti (visa).

Le groupe d' Angers SCO contre le FC Séville : Bernardoni, Fofana, Bamba, Blazic, Doumbia, Hountondji, Sabanovic, Abdelli, Bentaleb, Capelle, Bobichon, Fatar, Thioub, Mendy, Ounahi, Taïbi, Diony, Eneme-Ella, Hunou, Jakolis, Salama, Sima.