FC Nantes-Stade Rennais : Les compos tombent, une attaque de feu

Publié par Thomas le 27 juillet 2022 à 10:38

FC Nantes-Stade Rennais : Premier choc de L1 avant l'heure ce soir entre le Stade Rennais et le FCN. Découvrez les compos du SRFC et du FC Nantes.

Stade Rennais : Contre le FC Nantes, Genesio met son onze type

Jour de match pour le SRFC, qui se confronte au FC Nantes ce mercredi à la Beaujoire, pour une rencontre au sommet. Plus qu’un simple match amical de présaison, ce derby de l’Ouest va permettre aux deux équipes de se jauger avant l’ouverture du championnat début août. Si Bruno Genesio compte bien aligner son équipe type pour l’occasion, l’entraîneur breton devra une nouvelle fois composer avec une défense expérimentale. Toujours sans recrue depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham et privé de Warmed Omari, blessé, le Stade Rennais devrait débuter avec Loïc Badé et le très jeune Jeanuël Belocian en charnière centrale, soit une moyenne d’âge de 19,5 ans.

Mais la rencontre face à Nantes pourrait être la dernière du SRFC avec cette composition défensive. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Rouge et Noir ont bouclé un accord total pour la venue de l’international belge Arthur Theate. Le prometteur défenseur du FC Bologne devrait s’engager d’ici la fin de la semaine à Rennes. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio qui attend toutefois un autre renfort à ce poste.

FC Nantes : Première de Mostafa Mohamed avec les Jaune et Vert

À quelques jours du Trophée des Champions contre le PSG, Antoine Kombouaré tient un véritable test pour son équipe ce mercredi avant l'ogre parisien. Les Canaris, auteur d’une saison séduisante marquée par une victoire en Coupe de France, connaissent plus ou moins les mêmes déboires que les Rouge et Noir sur le mercato. Si la défense du FCN semble parée pour la prochaine saison, l’attaque en revanche est vouée à connaître plusieurs changements.

Si l’Egyptien Mostafa Mohamed est récemment débarqué sur les bords de l’Erdre, sa venue devrait être suivie par celle d’un autre avant-centre. Le joueur prêté par Galatasaray devrait débuter la rencontre cet après-midi face au Stade Rennais. Mohamed devrait être épauler par Ludovic Blas et Moses Simon en attaque.

Compo probable du Stade Rennais :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, L. Badé, J. Belocian, A. Truffert

Milieux de terrain : F. Tait, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier

Compo probable du FC Nantes :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : J-C. Castelletto, A. Girotto, N. Pallois

Milieux de terrain : D. Appiah, P. Chirivella, M. Sissoko, Q. Merlin

Attaquants : M. Simons, M. Mohamed, L. Bla