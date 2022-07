PSG Mercato : Une incroyable opération se profile au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 27 juillet 2022 à 14:11

PSG Mercato : Chantier prioritaire de Luis Campos et d'Antero Henrique, le dégraissage du Paris SG pourrait commencer avec le départ d'un milieu.

PSG Mercato : Un premier gros coup pour la paire Henrique-Campos ?

L’un des gros chantiers de la nouvelle direction parisienne est de dégraisser l’effectif pléthorique du PSG. Dès son intronisation, Christophe Galtier avait annoncé la couleur en expliquant que le groupe professionnel devait être réduit. Dans cette optique, Luis Campos et Antero Henrique se sont activés pour trouver des portes de sortie aux indésirables parisiens.

Selon le média italien Il Tempo, l’international néerlandais Georginio Wijnaldum est proche de s’engager avec l’AS Rome. Les contacts entre les Giallorossi et le PSG ont commencé depuis plusieurs semaines pour un prêt avec option d’achat. La très bonne relation entre Nasser Al-Khelaifi et le président de l’AS Rome, Dan Friedkin, ont facilité les négociations entre les deux clubs. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours pour un prêt avec option d’achat obligatoire du milieu de 31 ans. Une saison après son arrivée en provenance de Liverpool, le capitaine des Oranje est sur le point de quitter le Paris SG. Georginio Wijnaldum devrait donc être l’une des premières victimes du nouveau projet parisien.

PSG Mercato : Georginio Wijnaldum va quitter Paris pour l’AS Rome

L’international néerlandais souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour préserver ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde. Georginio Wijnaldum n’a pas été appelé pour les derniers rassemblements de la sélection hollandaise, une absence qui a fait réfléchir l’ancien milieu de Liverpool qui a décidé de garder un espoir d’obtenir un billet pour le Qatar. En quittant le PSG, le milieu de 31 ans fait un choix sportif clair qui va lui permettre de collaborer avec José Mourinho pour la première fois de sa carrière. À quelques mois de la Coupe du Monde, la compétition pourrait aider la direction du PSG dans son lessivage massif cet été.