OM Mercato : Marseille décline une offre pour un attaquant !

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2022 à 19:48

OM Mercato : Focalisé sur la réduction de sa masse salariale, l’Olympique de Marseille ne compte pas pour autant brader son attaquant Arkadiusz Milik.

OM Mercato : Le Borussia Dortmund déjà fixé pour Arkadiusz Milik

Très actif dans le sens des arrivées avec plusieurs recrues signées cet été, l’Olympique de Marseille souhaite désormais réduire son effectif. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, se démène pour acter la vente de certains joueurs, qui ont une grosse cote sur le marché de transferts. C’est notamment le cas de Bamba Dieng ou de Luan Peres. Mais ce n’est pas tout. À la surprise générale, Arkadiusz Milik pourrait lui aussi faire ses valises. D’autant plus que l’attaquant polonais est ciblé par le Borussia Dortmund.

Le club allemand travaille actuellement sur la succession de Sébastien Haller. Atteint d’une tumeur, l’international ivoirien manquera la reprise de la Bundesliga. Il laissera donc un grand vide chez les Borussen qu’il faudra rapidement combler. Pour le remplacer, le BVB a alors activé plusieurs pistes un peu partout. Si les noms de Mauro Icardi du PSG ou encore Anthony Modeste de Cologne sont évoqués, le club de la Ruhr s’intéresserait aussi à Arkadiusz Milik. Le média allemand BVBwld confirme cette tendance et assure que le Borussia Dortmund souhaite obtenir les services du buteur polonais sous la forme d’un prêt. Sauf que les dirigeants de l’ OM restent intransigeants sur ce dossier.

OM Mercato : Marseille refuse de prêter Arkadiusz Milik

Le média allemand explique en effet que l’Olympique de Marseille ne veut pas entendre d’un prêt pour son attaquant polonais. La direction marseillaise aurait ainsi décliné la proposition du BVB car elle n’a pas l’intention de brader son joueur. Arrivé en janvier 2021 en provenance de Naples, Arkadiusz Milik s’est imposé sur le front de l’attaque marseillaise. Et les dirigeants phocéens souhaitent le conserver le plus longtemps possible.

La preuve, l’ OM vient de le recruter de façon définitive. Prêté par Naples, Arkadiusz Milik appartient dorénavant aux Phocéens, qui ont déboursé environ 8 millions d’euros hors bonus pour boucler son transfert définitif. Comme Pablo Longoria l’a récemment indiqué, il est désormais lié au club jusqu’en juin 2025. Arkadiusz Milik devrait donc poursuivre son aventure à Marseille la saison prochaine. Seule une offre colossale pourrait convaincre l’ OM de céder son grand attaquant cet été.