Stade de Reims Mercato : Un défenseur du SDR rejoint la capitale !

Publié par Anthony le 28 juillet 2022 à 16:45

Stade de Reims Mercato : Fodé Doucouré file au Red Star

Revenu de son prêt au Red Star cet été, Fodé Doucouré rejoint cette fois définitivement l'Étoile Rouge, à l'image de Moussa Guel qui a lui aussi rejoint la capitale au terme de son prêt. Au Stade de Reims, le natif de Bamako n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif d'Oscar Garcia où il n'a disputé que 3 matchs la saison dernière. Grâce à cette signature, cela permet au club de préserver un élément important de la fin de saison dernière.

C'est une bonne recrue pour le Red Star. Fodé Doucouré était arrivé en prêt en janvier 2022 et s'est vite adapté aux exigences du championnat. Il est rapidement devenu un roc défensif du dispositif d'Habib Beye où il a disputé 15 matches, dont 12 titularisations d'affilées au terme de la saison. Solide défensivement, il va pouvoir permettre à l'Étoile Rouge de viser les premières places en National 1 après avoir terminé 11e lors du précédant exercice.

Stade de Reims Mercato : Le SDR toujours en quête d'un attaquant

Le Stade de Reims connaît un déficit d'attaquant depuis le départ d'Hugo Ekitike et le probable départ de Fraser Horbny. Le SDR est actuellement en train de négocier avec Genk pour s'octroyer les services de Junya Ito, joueur star du club avec 8 buts et 21 passes décisives délivrées en 49 matches la saison dernière. Le club belge en voudrait 10 millions d'euros, une somme réalisable pour le SDR qui a obtenu 35 millions d'euros suite au départ de sa pépite au PSG. D'autres noms sont évoqués comme Folarin Balogun et Aleksander Buksa. Enfin, Youssef Chermiti, qui devait arriver cette saison, rejoindra le club librement l'année prochaine.