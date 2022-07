RC Lens : L'annonce forte d'un cadre sur la suite du mercato

Publié par Ange A. le 29 juillet 2022 à 06:04

RC Lens Mercato : Attaquant du Racing Club de Lens, Florian Sotoca s’est livré sur la suite du recrutement chez les Sang et or.

RC Lens Mercato : Les départs de Clauss et Doucouré vus par Sotoca

Le Racing Club de Lens a enregistré deux grosses pertes cet été. Le prometteur Cheick Doucouré a rejoint les Anglais de Crystal Palace. Quant à Jonathan Clauss, il s’est engagé avec l’Olympique de Marseille. Deux départs commentés par Florian Sotoca. L’attaquant du RCL se rejouit pour le cap que vont franchir ses anciens coéquipiers bien que ces départs soient importants. « Doucouré c’était notre pion essentiel au milieu avec Fofana. Clauss a fait deux superbes saisons et il a connu l’équipe de France […] Ce sont des pertes importantes, mais les dirigeants ont tout fait pour avoir un recrutement rapide et de qualité », a déclaré l’attaquant dans une interview accordée à RMC Sport.

Sotoca annonce encore des mouvements au RCL

Dans sa sortie, Florian Sotoca a lâché des indices sur la suite du mercato de Lens. L’avant-centre de 31 ans est certain qu’il y aura encore des mouvements chez les Sang et or. « Le club a encore un bel avenir devant lui, malgré certains départs qui font partie du football. On sait qu’il y aura potentiellement d’autres départs et arrivées », a annoncé le buteur lensois. Très courtisé depuis sa première saison réussie avec le RCL, Seko Fofana est notamment un sérieux candidat au départ. Son nom a été associé aux cadors du championnat comme le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Le capitaine du club artésien est d’ailleurs ouvert à un départ à deux ans l’expiration de son contrat.

« Officiellement, je suis ici, après tout est possible. Il faut profiter pour prendre du plaisir, je prends donc tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période du mercato où il y a beaucoup de réflexions », avait confié l’international ivoirien au sortir d’une victoire en amical contre Valenciennes (3-0).