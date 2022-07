Stade Rennais Mercato : Le SRFC frappe un superbe coup à Tottenham

Publié par Thomas G. le 29 juillet 2022 à 12:04

Stade Rennais Mercato : Souhaitant surfer sur une bonne dynamique, le SRFC s'apprête à recruter un deuxième roc défensif dans les prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Un deuxième défenseur va signer au SRFC

Le mercato du Stade Rennais s’emballe cette semaine avec la signature d’Arthur Theate. Le défenseur belge est arrivé en provenance de Bologne pour 22 millions d’euros dont 3 millions de bonus. Un transfert qui va satisfaire Bruno Genesio qui réclamait des recrues dans ce secteur depuis plusieurs semaines. L’entraîneur français pourrait à nouveau être gâté avec l’arrivée d’un nouveau défenseur.

Selon Fabrizio Romano, le Stade Rennais est proche d’obtenir la signature de l’international gallois, Joe Rodon. Le défenseur de 24 ans arriverait en provenance de Tottenham avec une option d’achat fixé à 20 millions d’euros. En manque de temps de jeu avec les Spurs, le roc défensif des Pays de Galles signerait au SRFC avec l’objectif d’être titulaire. Joe Rodon ne veut pas manquer la coupe du monde et un transfert au Stade Rennais pourrait lui permettre de valider son ticket. Le SRFC devrait donc enregistrer l’arrivée de deux nouveaux défenseurs en moins d’une semaine. Les Rouges et Noirs ont privilégié des défenseurs avec une marge de progression importante au détriment de défenseurs plus expérimentés.

Le Stade Rennais est enfin actif sur le mercato

Le SRFC est proche de boucler l’arrivée de deux nouveaux défenseurs centraux, ce qui va permettre à Bruno Génésio de bâtir sa nouvelle charnière. Joe Rodon pourrait s'engager avec le Satde Rennais dès la semaine prochaine pour être qualifié pour le début de la Ligue 1.

Après les ventes de Mathys Tel et Nayef Aguerd, les Rennais ont les moyens de recruter. Les dirigeants du SRFC se sont également positionnés sur Amine Gouiri. Un dossier qui s’annonce compliqué, mais qui montre la hauteur des ambitions rennaises dans ce mercato. L’objectif des Rouges et Noirs reste le même, finir sur le podium en fin de saison.