Stade Rennais Mercato : Le SRFC fonce sur un prodige de Ligue 1

Publié par Thomas G. le 28 juillet 2022 à 12:45

Stade Rennais Mercato : Euphorique après avoir finalisé la venue d'Arthur Theate, le SRFC souhaiterait recruter un grand espoir de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC veut frapper un très gros coup

Soulagé après avoir, bouclé le dossier Arthur Theate, le Stade Rennais ne veut pas s’arrêter en si bon chemin pour continuer à renforcer son effectif. Les dirigeants du SRFC souhaitent surfer sur cette vague en engageant un nouveau talent cet été. L’Équipe indique dans son édition du jour que le Stade Rennais veut recruter l’espoir français Amine Gouiri. Un gros coup en perspective pour le SRFC qui veut rééditer la même stratégie qui avait permis l’arrivée Gaétan Laborde la saison dernière.

Les Rouge et Noir s’intéressent désormais à l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat français. Amine Gouiri est très courtisé sur le marché, l’espoir de 21 ans est notamment suivi par le PSG et le Real Madrid. Le dossier s’annonce compliqué pour le Stade Rennais qui fait face à plusieurs obstacles. L’OGC Nice souhaite garder son joyau une saison de plus et l’ancien attaquant de l’OL ne souhaiterait pas continuer en Ligue 1 après son expérience niçoise. À plusieurs reprises, le mercato a démontré que tout était possible dans le monde du football. Avec une très belle offre, le SRFC pourrait faire pencher la balance. En cas de signature de l’espoir français en Bretagne, le Stade Rennais pourrait aligner un incroyable trio d'attaque composé d’Amine Gouiri, Gaëtan Laborde et Martin Terrier.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC s'intéresse à Amine Gouiri

Après avoir solidifié la défense, Florian Maurice souhaiterait recruter un nouveau renfort en attaque . En parallèle, Martin Terrier reste très courtisé sur le marché tandis que Benjamin Bourigeaud n’a pas encore prolongé son contrat. Le recrutement d’Amine Gouri permettrait au Stade Rennais d’avoir une solution en cas de gros départ en attaque. L’attaquant niçois est l’un des joueurs les plus en vue du championnat de France et son association avec Gaëtan Laborde pourrait faire des ravages. La signature d’Amine Gouiri à Rennes ferait du SRFC l’un des favoris dans la course au podium.