FC Lorient Mercato : C'est fait, un milieu de terrain signe au FCL !

Publié par Nicolas le 29 juillet 2022 à 12:11

FC Lorient Mercato : Sous la houlette du nouvel entraîneur Régis Le Bris, le FCL poursuit son mercato en ciblant de jeunes joueurs.

Arrivé cet été à la tête de l'équipe première, l'entraîneur Régis Le Bris axe une partie de son recrutement sur la jeunesse, avec une volonté affichée de s'appuyer sur le centre de formation des Merlus. Dans cette optique, le FC Lorient vient d'officialiser la signature du premier contrat professionnel de Paul Bellon.

Originaire d'Issoire en Auvergne, le jeune milieu de terrain de 21 ans était arrivé chez les Merlus en 2010 en provenance de l'AS Valence. Il a porté les couleurs Tango et Noir dès l'école de football avec les U10. Il a gravi les échellons, intégrant d'abord la section sportive élite (U14-U15) puis la section sportive second degré (U16-U17) du Lycée Dupuy de Lôme à Lorient, auprès de Didier Demeuré.

Les passerelles entre la section et le Centre de Formation lui ont permis d’évoluer régulièrement en U17 Nationaux avec les joueurs du Centre. Suite à de belles performances et un état d'esprit exemplaire avec la section sportive, il intègre le centre de formation du club, l'espace FCL à l'âge de 18 ans, et fait quelques apparitions en senior avec l'équipe de Régionale 1. Grâce à des performances de haute volée, il réussit à intégrer le groupe de Nationale 2, dont il devient le capitaine sous la conduite de Régis Le Bris. Le sérieux et la rigueur dont a fait preuve Paul Bellon lui ont permis de maintenir une progression constante et d'obtenir une juste récompense avec la signature de son premier contrat professionnel.

FC Lorient Mercato : Le FCL veut miser sur son centre de formation

L'intronisation de Régis Le Bris au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle marque la volonté du FC Lorient de s'appuyer sur son centre de formation, l'espace FCL. Le technicien a été responsable du centre de formation et de la réserve de Lorient pendant des années, il connaît donc parfaitement les joueurs qui le composent.

La signature du premier contrat pro de Paul Bellon est l'illustration de ce que veut faire Lorient dans un futur proche : miser sur les jeunes joueurs du centre de formation et les garder le plus longtemps possible pour les revendre à un bon prix ensuite. La récente prolongation de Julien Ponceau ainsi que la volonté de prolonger Enzo Le Fée est la preuve que le club breton veut conserver ses jeunes éléments qui représentent l'ADN du FC Lorient.