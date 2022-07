Stade Rennais Mercato : Accord conclu, le SRFC boucle sa 3e recrue !

Publié par Thomas le 29 juillet 2022 à 15:34

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC a officialisé la venue d'Arthur Theate, le club breton a bouclé en parallèle une autre venue en défense.

Stade Rennais Mercato : Le Gallois Joe Rodon arrive au SRFC

Après un début de mercato poussif, marqué par une seule signature (Steve Mandanda), le SRFC lance réellement son mercato ce vendredi. Secteur jugé prioritaire par les dirigeants bretons, la défense centrale va être renforcée la saison prochaine avec deux nouvelles têtes. Après la signature ce vendredi matin d’Arthur Theate chez les Rouge et Noir jusqu’en 2026, un autre international s’apprête à poser ses valises au Roazhon Park.

Le défenseur de 24 ans, Joe Rodon. sous contrat jusqu’en 2025 à Tottenham, a récemment donné son feu vert au Stade Rennais pour une arrivée cet été. Après des négociations intensifiées ces derniers jours entre les Spurs et le SRFC, un accord total aurait été trouvé entre les deux parties pour un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros. Comme le dévoile Fabrizio Romano ce vendredi, " toutes les parties travaillent sur les détails finaux. Rodon va suivre Theate comme nouveau joueur de Rennes ".

Une superbe opération pour les Rouge et Noir, qui venaient d’accuser un nouvel échec dans ce secteur de jeu avec le dossier Kim Min-jae, finalement parti à Naples malgré un accord verbal donné aux Rennais. Très peu utilisé la saison dernière par Antonio Conte, Joe Rodon devrait connaître plus de temps de jeu au SRFC, où il s’inscrira dans la rotation avec Warmed Omari, Loïc Badé et la recrue Arthur Theate.

Stade Rennais Mercato : Une figure de Liverpool visée avant Rodon

Alors que le transfert de Joe Rodon à Rennes devrait être officialisé ces prochains jours, Marc Mechenoua dévoile que l’international gallois n’était pas la cible prioritaire des Rouge et Noir. Avant d’activer la piste Rodon, le Stade Rennais " a tenté de recruter Dejan Lovren ", indique le journaliste de GOAL. Si l’ancien joueur de Liverpool et de l'OL semblait se diriger vers la cité bretonne après s’être entretenu avec Bruno Genesio par téléphone, le SRFC aurait finalement opté pour l’option Rodon, jugée moins onéreuse. Cette piste menant au défenseur croate, confirmait les informations de L’Équipe en début de semaine, qui indiquait que Florian Maurice se cherchait un rempart d’expérience après avoir bouclé l’arrivée d’Arthur Theate (22 ans).