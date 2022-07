Stade Rennais Mercato : Officiel, le SRFC boucle la venue d'un joyau

Publié par Anthony le 29 juillet 2022 à 10:02

Stade Rennais Mercato : Après l'échec du transfert de Kim Min-jae, le SRFC a officialisé ce vendredi sa deuxième recrue estivale.

Stade Rennais Mercato : Arthur Theate rejoint le SFRC

À la recherche du remplaçant de Nayef Aguerd parti pour 35 millions d'euros à West Ham, le Stade Rennais a mis la main sur son premier défenseur central après le transfert avorté de Kim Min-jae. Présent depuis mercredi soir à Rennes, Arthur Theate a passé sa visite médicale hier matin avant de signer son contrat l'engageant pendant quatre saisons, soit jusqu'en 2026, avec le SRFC. Le défenseur belge de 22 ans a rejoint la France en provenance de Bologne pour un montant de 22 millions d'euros dont 3 millions de bonus. Il devient ainsi l'une des recrues les plus chères de l'histoire du club breton, après Jérémy Doku (26 millions d'euros).

Remplaçant de Nayef Aguerd, Arthur Theate aura pour mission de faire oublier l'international marocain. En s'alignant avec Loïc Baldé et Warmed Omar actuellement blessé, en défense central, il arrive en tant que leader de la charnière Rouge et Noir sous les ordres de Bruno Genesio. Mais le club chercherait un autre défenseur central avec plus d'expérience pour aider les jeunes à progresser. « Notre priorité était de recruter un défenseur central de qualité, nous sommes donc très heureux d’accueillir Arthur. C’est un international que nous suivons depuis longtemps et nous sommes persuadés qu’il démontrera ses qualités rapidement, comme il l’a fait la saison dernière dans le championnat italien », a déclaré Olivier Cloarec au sujet de sa nouvelle recrue.

Stade Rennais Mercato : Arthur Theate, un solide défenseur

Le jeune gaucher arrive confiant, après une saison convaincante avec Bologne. Il a disputé 31 matches trouvant le chemin des filets à deux reprises et délivrant une passe décisive. Le natif de Liège est un élément prometteur pour l'équipe nationale de Belgique, avec qui il compte 3 sélections. En rejoignant le dernier quatrième de Ligue 1, il pourra progresser au plus haut niveau du foot français et découvrira les compétitions européennes, notamment la Ligue Europa.