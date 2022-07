RC Lens : Avant West Ham, le RCL reçoit une mauvaise nouvelle

Publié par Nicolas le 29 juillet 2022 à 20:11

RC Lens : À la veille de la réception de West Ham au Stade Bollaert-Delelis, le RCL vient d'apprendre l'absence de l'un de ses joueurs pour ce match.

RC Lens : Jonathan Gradit déclare forfait face à West Ham

Touché aux ischio-jambiers lors du match amical de samedi dernier face à l'Inter Milan (gagné 1-0 par les Sang et Or), Jonathan Gradit a repris l'entraînement jeudi mais a été jugé trop juste pour affronter West Ham ce samedi (18h15), où plus de 33 000 spectateurs, dont 500 anglais, sont attendus au Stade Bollaert-Delelis. « J'espère le retrouver dans le courant de la semaine prochaine », a déclaré l'entraîneur du RCLFranck Haise à propos de son défenseur central.

De son côté, Gaël Kakuta était encore incertain ce midi pour le dernier entraînement. Forfait contre l'Inter Milan, le meneur de jeu lensois a participé à la semaine d'entraînement mais ressent toujours une gêne musculaire. Il devait faire un dernier point avec le staff médical pour savoir s'il allait participer à la dernière séance. Sa participation au match de demain reste très incertaine. « Je pensais que c'était bon pour lui, mais il a encore des doutes. On verra à l'issue de l'entraînement(ce vendredi après-midi). S'il n'y participe pas, il restera en soins ce week-end », a indiqué le technicien artésien. Enfin, Loïs Openda et Facundo Medina, qui avaient reçu des coups contre l'Inter, sont disponibles.

RC Lens : Le RCL va affronter un style de jeu différent

En choisissant l'Inter puis West Ham à une semaine d'intervalle, Franck Haise voulait que son équipe soit confrontée à des styles de jeu très différents les uns des autres. L'Inter de Simone Inzaghi propose un jeu axé sur la possession, alors que West Ham possède un jeu beaucoup plus vertical. C'est ce qu'a expliqué l'entraîneur du RCL en conférence de presse : « On va avoir un match et une opposition différents, c'était le but. West Ham est capable de produire du jeu de manière très verticale, de miser sur les transitions. Cette équipe sait utiliser un jeu plus direct que l'Inter, avec beaucoup d'engagement et d'intensité. Le but de notre préparation était d'avoir des adversaires avec des profils qui ne sont pas identiques. On a su répondre à la première problématique italienne de possession. On va voir comment on s'adapte à West Ham contre qui il faudra modifier nos sorties de balle, proposer des choses nouvelles. »

Le technicien des Sang et Or, qui espère faire aussi bien, voire mieux que les deux saisons précédentes en Ligue 1, estime utile d'affronter des adversaires au profil différent pour bien préparer le championnat. Pour le match face à West Ham, Franck Haise emmènera 20 joueurs, 18 joueurs de champ plus deux gardiens et devrait reconduire, selon toute vraisemblance, le même onze de départ que face à l'Inter samedi dernier.