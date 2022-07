PSG Mercato : Un milieu vers un surprenant retour en Angleterre

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 20:55

PSG Mercato : Concerné par l’opération dégraissage en cours au Paris Saint-Germain, un milieu pourrait retourner en Premier League cet été.

PSG Mercato : Un milieu vers un retour en Premier League

Le Paris Saint-Germain n’a signé que trois recrues cet été. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele sont les seules recrues enregistrées par Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien entend également réduire son effectif pour la saison à venir. Plusieurs départs sont ainsi attendus cet été non seulement pour réduire l’effectif mais également alléger la masse salariale du club. À un an de l’expiration de son contrat, Idrissa Gueye est concerné par l’opération dégraissage en cours à Paris. L’avenir du milieu sénégalais serait davantage compromis par l’arrivée de Vitinha et celle annoncée de Renato Sanches. Le champion d’Afrique pourrait donc tenter d’engranger un bon temps de jeu ailleurs en vue de préparer au mieux le Mondial. Le milieu de 32 ans pourrait signer son retour en Premier League.

Négociations en cours pour Idrissa Gueye

Selon les informations de Fabrizio Romano, Idrissa Gueye pourrait retourner à Everton, son ancien club. Le spécialiste du mercato indique que les Toffees souhaiteraient rapatrier le Sénégalais sous la forme d’un prêt. Une formule qui ne déplairait pas au Paris Saint-Germain qui souhaite vendre le milieu de terrain. D’après la source, le PSG s’attend à ce qu’Everton prenne en charge la totalité du salaire de Gueye durant son prêt. Les discussions ont été entamées depuis jeudi et sont toujours en cours selon le journaliste italien.

La source indique d’ailleurs qu’Idrissa Gueye est ouvert à un retour à Everton. Il a défendu les couleurs des Toffees durant trois saisons avant de rejoindre le club de la capitale contre 30 millions d’euros. Pour ce qui s’apparente à sa dernière saison à Paris, le Sénégalais a disputé 33 rencontres pour 4 buts inscrits et délivré une passe décisive.