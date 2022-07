OL Mercato : Un prodigieux attaquant de Lyon débarque à l’ ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 09:35

OL Mercato : À la recherche de renforts offensifs, l’ ASSE est allée frapper à la porte de l'ennemi juré, Lyon, pour se renforcer à moindres frais.

OL Mercato : Accord de principe entre l’ASSE et Lyon pour un ailier

Battu lors de son premier match de Ligue 2 par Dijon FCO (1-2), l’AS Saint-Étienne veut continuer de se renforcer sur ce mercato estival. Ainsi, après avoir enregistré les arrivées de Chambost, Briançon, Giraudon, Cafaro et Lobry, le club stéphanois pourrait prochainement voir débarquer une nouvelle recrue dans le Forez. En effet, selon les informations du quotidien sportif L’Équipe, les dirigeants de l’ASSE et leurs homologues de l’Olympique Lyonnais ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Lenny Pintor.

Recruté en 2018 pour 5 millions d’euros alors qu'il évoluait sous les couleurs du Stade Brestois, l’ailier de 21 ans n’a jamais pu avoir sa chance à Lyon, où il n’a disputé qu’un seul match de Ligue 1. Plus dans les plans des Gones, l’ancien international français des moins de 20 ans va quitter définitivement Lyon cet été. À la recherche de renforts offensifs, l’AS Saint-Étienne serait donc intéressé. La transaction entre les deux clubs pourrait aboutir dans les prochains jours.

OL Mercato : Lenny Pintor avant le grand attaquant tant attendu à l' ASSE

Sous contrat jusqu’en 2023, Lenny Pintor s’apprête à quitter définitivement les rangs de l’Olympique Lyonnais. De son retour de son prêt de deux ans à Troyes, le natif de Paris devrait passer chez l’ennemi stéphanois. D’après L’Équipe, les deux clubs négocieraient en ce moment afin que Pintor soit libéré de sa dernière année de contrat.

Un scénario qui ne semble pas encore acquis, l’OL souhaitant bien encaisser un chèque dans cette affaire. Toutefois, toutes les parties seraient optimistes quant au dénouement de ce dossier. À l'instar des recrues Dylan Chambost et Jimmy Giraudon, Lenny Pintor connait bien Laurent Batlles pour avoir déjà évolué sous ses ordres à Troyes il y a deux ans.