Mercato : Lenny Pintor transféré gratuitement par l'ASSE, l'OL perd ses intérêts

L’ASSE a bel et bien transféré Lenny Pintor au Linzer ASK, club du championnat autrichien, mais il s’agit d’une signature sans indemnité de transfert. L’AS Saint-Etienne aurait négocié seulement un pourcentage, à hauteur de 50 %, sur la prochaine vente de l’attaquant de 22 ans. Cependant, le départ de ce dernier de l’ASSE, gratuitement, cause un préjudice à l’Olympique Lyonnais.

Si l’on en croit les informations de la source, le club rhodanien a perdu un chèque espéré dans ce transfert. « Alors que l'OL pouvait bénéficier de 30% sur un transfert du joueur, le club ne tire aucun bénéfice de ce changement de club », apprend le média spécialisé. En d’autres termes, le fait que Lenny Pintor s'est engagé gratuitement avec le LASK, « empêche l'OL de pouvoir bénéficier des 30% d'intéressements négociés avec les Verts en août 2022 », au moment de laisser filer le natif de Sarcelles chez son grand rival. Il faut rappeler que Lenny Pintor avait encore un an de contrat à Lyon, mais il avait trouvé un accord avec la direction lyonnaise pour partir librement.

Ayant rejoint Laurent Batlles à l’ASSE, Lenny Pintor n’a pas réussi à s’imposer sous le maillot des Verts. Il avait été titulaire seulement à 6 reprises, en 21 apparitions en Ligue 2, toute la saison dernière. Et son départ rapide du Forez, après une saison, est la conséquence de son échec dans l’équipe de son ancien entraîneur à Troyes (2019-2021).