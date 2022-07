PSG Mercato : Luis Campos tient déjà la réponse de Wesley Fofana

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 23:25

PSG Mercato : En quête d’un nouveau renfort en défense, le Paris SG viserait Wesley Fofana. Le joueur de Leicester City aurait déjà tranché pour son futur.

PSG Mercato : Il va falloir convaincre Wesley Fofana

Alors que les négociations sont bloquées entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan pour Milan Skriniar, Luis Campos envisagerait désormais de recruter Wesley Fofana sur ce mercato estival. Quelques jours après le dossier Nordi Mukiele durant lequel Chelsea a tenté de doubler les Rouge et Bleu in extremis, un autre défenseur français risque d’agiter à nouveau la concurrence entre les deux clubs. Plombé par l'échec Jules Koundé, qui a finalement rejoint le FC Barcelone, le club londonien serait désormais déterminé sur la piste Fofana.

Toutefois, d’après les informations de CBS Sports Golazo, le joueur formé à l’AS Saint-Étienne est heureux à Leicester et ne compte pas forcer un départ cet été. Le journaliste Ben Jacobs explique notamment que le défenseur central de 21 ans est convaincu d’avoir sa chance avec Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde s’il reste dans son club et qu’il performe sous les ordres de Brendan Rodgers.

Toutefois, s’il devait malgré tout quitter les rangs de Leicester, Fofana serait plus attiré par un transfert à Chelsea qu’un retour en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain n’aurait donc que très peu de chances d’attirer le natif de Marseille. De son côté, le board des Foxes exigeraient un gros chèque pur laisser partir son joyau français.

PSG Mercato : Leicester City trop gourmand pour Fofana

Arrivé en octobre 2020 contre un chèque de 35 millions d’euros, Wesley Fofana pourrait entrer dans le cercle des défenseurs les plus chers de la planète, en cas de transfert cet été. En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Athletic, les dirigeants de Leicester réclameraient une somme comprise entre 95 et 100 millions d’euros pour laisser partir l’international espoir tricolore. Ce dossier pourrait donc s’avérer finalement assez onéreux pour le Paris SG.