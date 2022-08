OL Mercato : Lyon se rapproche d'une nouvelle grande signature !

Publié par Thomas G. le 01 août 2022 à 09:50

OL Mercato : Armé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pourrait obtenir un nouvel accord de prestige dans les prochains jours.

OL Mercato : Une importante signature en attaque en approche

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais veulent construire le nouveau projet avec des bases solides, l’objectif étant de redorer le blason de l’OL avec des joueurs issus du centre de formation. Dans cette optique, le club a entrepris de rapatrier plusieurs anciennes gloires du club et les Gones ont multiplié les prolongations au sein de son effectif. Malo Gusto, Anthony Lopes, Maxence Caqueret et Castello Lukeba ont notamment paraphé de nouveaux bails avec l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien veut poursuivre dans cette voie en obtenant la signature de Rayan Cherki. L’international espoir français n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin 2023.

Selon L'Equipe, un accord est proche entre l’Olympique Lyonnais et l’entourage du joueur. Le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas, a pris les choses en main pour régler ce dossier qui traînait en longueur. Rayan Cherki devrait signer un nouveau contrat de 5 ans avec une revalorisation salariale à la clé. Une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui vont pouvoir freiner les ardeurs des grandes écuries européennes qui s’intéressaient à leur pépite. La situation contractuelle de Rayan Cherki avait notamment attiré l’OGC Nice et le Real Madrid. À l’issue d’une réunion prévue cette semaine entre l’entourage du joueur et les dirigeants lyonnais, la prolongation pourrait être officialisée.

OL Mercato : L'année de l'explosion pour Rayan Cherki ?

L’ailier français qui va fêter ses 19 ans, le 17 août devrait donc poursuivre son aventure avec l'OL. Cette saison sera décisive pour Rayan Cherki qui souhaite obtenir plus de temps de jeu. Le prodige lyonnais va devoir convaincre Peter Bosz de lui accorder le même statut que ses camarades du centre de formation, Maxence Caqueret et Malo Gusto, qui sont désormais des titulaires indiscutables dans l’esprit de l’entraîneur néerlandais. Décisif à plusieurs reprises lors de la préparation des Gones, Rayan Cherki devrait avoir une carte à jouer dans cette saison particulière.