OL Mercato : Une superbe venue bientôt bouclée grâce au Paris SG

Publié par Thomas le 01 août 2022 à 11:50

OL Mercato : À la recherche de renfort de poids au milieu, l'Olympique Lyonnais pourrait bien être aidé par le Paris SG cet été.

OL Mercato : Lyon veut Jordan Veretout cet été

Tonitruant cet été en termes de signatures, l’Olympique Lyonnais devrait poursuivre son recrutement ces prochaines semaines notamment au milieu de terrain. " Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle ", annonçait il y a peu Peter Bosz. Si William Carvalho du Betis Séville est une piste encore active du côté des Gones, le club rhodanien aurait également des vues à l’AS Rome. Comme annoncé ce lundi par Il Messaggero, l’ OL serait à la lutte avec l’Olympique de Marseille pour enrôler Jordan Veretout.

D’après la source, José Mourinho ne souhaiterait pas forcément se séparer de son international tricolore (5 sélections) mais ne le retiendra pas en cas de belle offre. Le club romain attendrait au moins 8 millions d’euros pour laisser filer le milieu de 29 ans, dont le contrat court jusqu’en 2024. Seulement, pour l’heure, aucune offre ni de l’ OM ni de l' OL n’a dépassé ce montant. Si le duel entre Lyon et Marseille persiste toujours, avec un léger avantage pour les Gones, le dossier pourrait se décanter ces prochaines heures, grâce au Paris Saint-Germain.

OL Mercato : Le sort de Veretout dépend du PSG

Si l'AS Rome ne compte pas pour l’instant vendre à tout prix Jordan Veretout, le joueur formé au FC Nantes pourrait toutefois voir son départ acté en cas d’arrivée de Georginio Wijnaldum cet été. Le milieu de terrain néerlandais, poussé vers la sortie par le PSG, serait à un pas de s’engager chez les Giallorossi. Le joueur est tombé d’accord avec le club italien après avoir renoncé à une partie de son imposant salaire touché chez les Rouge et Bleu.

De leur côté, Rome et Paris se sont entendus sur un prêt d’un an avec option d’achat, où les champions de France payeront 40% des revenus du Néerlandais. Selon le Corriere dello Sport, Wijnaldum devrait s’engager à l’AS Rome dans les prochaines 24 heures. Un transfert qui provoquerait alors le départ de Jordan Veretout, qui pourrait ainsi revenir en Ligue 1 après des passages remarqués au FC Nantes et à l’ ASSE.