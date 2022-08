PSG Mercato : 10M€, une belle signature bouclée au milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2022 à 15:20

PSG Mercato : Le Paris SG veut accélérer son opération dégraissage avant de poursuivre son recrutement. Une officialisation pourrait tomber prochainement.

PSG Mercato : Un indésirable va quitter le Paris SG

Arrivé en grande pompe l’été dernier, Georginio Wijnaldum va déjà quitter le Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par ses dirigeants, le milieu de terrain serait tout proche de rejoindre l'Italie. En effet, sauf revirement de dernière minute, l’international néerlandais va s'engager en faveur de l'AS Rome cette semaine.

Après La Gazzetta dello Sport, qui a évoqué un accord total dimanche, le Corriere dello Sport confirme ce lundi que l’ancien joueur de Liverpool va quitter le PSG pour pour signer à l'AS Roma dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d'achat d’un montant fixé à 10 millions d’euros. José Mourinho, l’entraîneur du club de la Louve, veut boucler cette opération très rapidement.

PSG Mercato : Wijnaldum à l'AS Roma, les détails du deal

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, l’AS Rome souhaite finaliser l’arrivée de Georginio Wijnaldum dès ce lundi. De son côté, le milieu de terrain de 31 ans serait déjà prêt à quitter Paris pour s’envoler pour l’Italie. Le Corriere dello Sport explique que le Paris SG va prendre en charge 40% du salaire de son numéro 18, qui aurait accepté de revoir à la baisse ses émoluments et renoncé à certaines primes durant sa période de prêt.

Concernant l'option d'achat, le journal transalpin assure qu’elle deviendra obligatoire si Wijnaldum dispute 50% des matches la saison prochaine et si les Giallorossi se qualifient pour la Ligue des Champions. Avant de poursuivre son recrutement estival, le club de la capitale veut alléger son effectif. Et les Rouge et Bleu pourraient finaliser deux départs dans les prochains jours puisqu’Idrissa Gueye serait lui aussi en route pour retourner à Everton.