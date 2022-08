PSG Mercato : Lionel Messi répond à l’appel du pied du Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2022 à 17:20

PSG Mercato : Le Barça espère un retour de Lionel Messi l’été prochain. La star argentine a les idées claires sur son avenir avec le Paris SG.

PSG Mercato : Le Barça insiste pour un retour de Lionel Messi

Après 21 ans passés au FC Barcelone, où il a tout remporté, Lionel Messi a rejoint gratuitement le Paris Saint-Germain l’été dernier pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. Mais le club de la capitale aimerait voir le septuple Ballon d’Or prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2024. Seulement, en Catalogne, le club culé ne voit pas les choses de la même manière que les dirigeants parisiens.

Interrogés par divers médias, les décideurs barcelonais ne cachent pas leur souhait de rapatrier Messi l’été prochain, à l’issue de son contrat initial avec les Rouge et Bleu. Lors de la présentation de Jules Koundé, ce lundi, le président du Barça, Joan Laporta, s'est à nouveau exprimé sur le possible retour de Lionel Messi.

« Je ne vais pas commenter, car c'est un joueur du PSG. On m'a posé la question aux États-Unis, à la télévision latino-américaine, dans une position détendue. On verra. On a une dette morale avec Leo », a déclaré l’avocat espagnol. De son côté, le principal concerné garde toujours un goût amer de son départ en août dernier.

PSG Mercato : Messi en veut encore au Barça pour son départ

Alors que le FC Barcelone fait un appel du pied pour le rapatrier en Liga à l'issue de son contrat avec le Paris Saint-Germain, l'été prochain, Lionel Messi et son entourage restent encore très marqués par les conditions de son départ précipité, d’après les renseignements recueillis par la journaliste argentine Veronica Brunati. Renouer contact avec les dirigeants barcelonais s’annonce donc un exercice très compliqué. Autant dire que le vice-champion d’Espagne va devoir se montrer très convaincant pour que son ancien capitaine fasse son retour au Camp Nou.