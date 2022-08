OM Mercato : Des indices de taille sur l’arrivée d’Alexis Sanchez

Publié par Timothée Jean le 01 août 2022 à 18:20

OM Mercato : Les indices concernant l’arrivée imminente d’Alexis Sanchez à Marseille se multiplient. Le buteur chilien aurait lui-même vendu la mèche.

OM Mercato : Rendez-vous décisif entre Alexis Sanchez et l’Inter Milan

Recruté en août 2019 en provenance de Manchester United, Alexis Sanchez s’apprête à quitter l’Inter Milan. L’international chilien, courtisé depuis longtemps par l’Olympique de Marseille, ne devrait pas aller au bout de son contrat expirant en juin 2023 avec le club italien. Et pour cause, les dirigeants interistes envisagent de rompre son bail le plus rapidement possible. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté depuis plusieurs semaines maintenant.

Et si Alexis Sanchez a déjà refusé les 4 millions proposés par l'Inter Milan, les deux parties devraient finalement s'entendre sur une indemnité de départ estimée à environ 5 millions d’euros. Le Corriere dello Sport indique en effet que le joueur de 33 ans et ses représentants ont rendez-vous ce lundi avec la direction de l’Inter Milan en vue de résilier son contrat de façon définitive. Son départ de la Lombardie ne serait donc plus qu’une question de temps.

OM Mercato : Alexis Sanchez a annoncé son départ au vestiaire de l’Inter

Après trois saisons passées chez les Nerazzurri, Alexis Sanchez sera bientôt libre de tout contrat. La résiliation de son bail semble très bien engagée entre les différentes parties, au point où le principal concerné en aurait déjà parlé à certains de ses coéquipiers. Selon les indiscrétions de plusieurs sources italiennes, Alexis Sanchez aurait informé le vestiaire de l’Inter Milan qui changerait de club d’ici le 31 août prochain, date de fermeture du mercato estivale. Alors s’il venait à quitter la Lombardie, quelle serait sa future destination ? Tout indique que l'attaquant chilien posera ses valises à Marseille.

La Gazzetta dello Sport explique que l’ancien Barcelonais serait même prêt à baisser son salaire actuel afin de rejoindre l’ OM. Les dirigeants marseillais n’attendraient plus que la résiliation de son contrat pour boucler sa signature. Un contrat de deux ans, assorti d’un salaire estimé à 3 millions d’euros par an, l’attendrait déjà à Marseille. Sauf rebondissement de dernière minute, le club phocéen va accueillir un grand nom dans les prochains jours.