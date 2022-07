Stade Rennais Mercato : Le SRFC prêt à casser sa tirelire pour le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 07:05

Stade Rennais Mercato : À la recherche d’un nouvel attaquant pour succéder à Mathys Tel, transféré récemment au Bayer Munich, le SRFC lorgne le Paris SG.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise un attaquant du Paris SG

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa et après avoir cédé Mathys Tel au Bayern Munich pour plus de 30 millions d’euros (bonus compris), le Stade Rennais souhaite se renforcer en attaque lors de ce mercato estival. Après s’être occupé de leur secteur défensif en attirant Arthur Theate et Joe Rodon, qui devrait prochainement être officialisé, les Bretons cherchent désormais un avant-centre, et s’intéressent à Arnaud Kalimuendo, selon les informations du quotidien L’Équipe. Le Titi de 20 ans serait même la priorité du SRFC. Pour damer le pion aux autres prétendants, le club rennais serait même disposé à casser sa tirelire afin de recruter l’ancien buteur du RC Lens.

Stade Rennais Mercato : Arnaud Kalimuendo au SRFC pour 30M€ ?

Le plan dégraissage du Paris Saint-Germain va s'accélérer dans les prochains jours à la fin du Trophée des Champions. S'il n'est pas le premier invité à quitter le club, Arnaud Kalimuendo pourrait rester en Ligue 1, puis , sera sans conteste un point chaud de ces prochains jours. En effet, selon les informations de L’Équipe, grâce à la vente de Mathys Tel au Bayern Munich, le Stade Rennais pourrait faire une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros au Champion de France pour s’octroyer les services de Kalumuendo.

Outre le Stade Rennais, l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais, l'Inter Milan, Newcastle United, ainsi que Leeds United seraient aussi positionnés pour tenter de recruter le natif de Suresnes cet été. Le dernier cité serait même déjà disposé à mettre sur la table des négociations une enveloppe de 25 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si le Paris SG vendra effectivement Kalimuendo cet été.

Affaire à suivre donc…