PSG Mercato : Pochettino lâche un terrible aveu sur son licenciement

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2022 à 11:07

PSG Mercato : Mauricio Pochettino a été remercié par le Paris SG à l’issue de la saison écoulée. Le coach argentin a livré les dessous de son licenciement.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino regrette le timing de son départ

Quelques semaines après son licenciement au profit de Christophe Galtier, Mauricio Pochettino est revenu sur les conditions de son départ du Paris Saint-Germain. S’il ne ressent aucune rancune envers le club de la capitale, l’entraîneur argentin regrette tout de même le timing de sa séparation avec les Rouge et Bleu. L’ancien manager de Tottenham estime être parti trop tard pour lui permettre de trouver un nouveau point de chute.

« Je suis calme, j’accepte les circonstances que nous avons dû vivre. Tout s’est terminé assez tard. Nous avons signé la résiliation du contrat un jour avant le début de la présaison, entre le 3 et le 4 juillet, et il est clair que c’est difficile en ce moment parce que tous les projets sont fermés pour moi », a déploré Pochettino dans une interview accordée au média argentin Infobae. Poursuivant, le natif de Murphy a dressé le bilan de ses 18 mois passés sur le banc du PSG.

PSG Mercato : Pochettino fier de son passage au Paris SG

De sa nomination en janvier 2021 à son licenciement en juillet 2022, Mauricio Pochettino affiche à son compteur 84 matches toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain pour 56 victoires, 13 nuls et 15 défaites. Et même si son passage dans la capitale reste marqué par un nouvel échec retentissant en Ligue des Champions, qui aura scellé son sort, le technicien de 50 ans retient le positif de son expérience avec le Champion de France.

« Je m’adapte aux nouvelles circonstances et j’ai toujours en tête de progresser et surtout d’analyser tout ce qui s’est passé au cours des 18 derniers mois au Paris Saint-Germain et, comme nous le disons toujours, l’expérience doit être utilisée pour progresser », a confié l’ancien défenseur central des Girondins de Bordeaux.