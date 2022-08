OGC Nice Mercato : Le Gym fonce sur un grand talent colombien

Publié par Thomas G. le 02 août 2022 à 13:02

OGC Nice Mercato : Euphorique après le recrutement d'Aaron Ramsey, le Gym souhaiterait recruter un nouveau milieu de terrain colombien.

OGC Nice Mercato : Un milieu colombien pour accompagner Beka Beka

L’OGC Nice ne s’arrête plus ! Après un premier mois de mercato calme, les Niçois ont officialisé la venue de deux joueurs. L’international gallois Aaron Ramsey et le jeune espoir français Alexis Beka Beka appartiennent au Gym depuis hier. En attendant les accords définitifs pour Kasper Schmeichel et Mattia Viti, les Aiglons négocient pour la venue d’un milieu de terrain supplémentaire.

Selon Foot Mercato, les premiers contacts ont été noués entre le Zénith Saint-Pétersbourg et l’OGC Nice pour Wilmar Barrios. Le milieu colombien de 28 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat russe. Après Alexis Beka Beka, les Niçois pourraient donc engager un deuxième milieu de Première Ligue Russe.

L’international colombien est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club russe qui pourrait réclamer une grosse indemnité. Le dossier s’annonce compliqué pour le Gym, l’international colombien se sent bien en Russie. Grâce aux règles de la FIFA, le Gym pourrait se faire prêter le joueur jusqu’en juin 2023, les dirigeants Niçois vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre le milieu de 28 ans. Wilmar Barrios avait été recruté par le Zénith pour remplacer Leandro Paredes. Vainqueur à quatre reprises du championnat russe, le natif de Carthagène a bien rempli sa mission.

OGC Nice Mercato : Le Gym prépare une refonte de son effectif

Les Aiglons ont officialisé la venue de deux nouveaux milieux de terrain et ces arrivées pourraient faciliter le départ de deux indésirables. Les dirigeants de l’OGC Nice souhaitent se séparer de Morgan Schneiderlin et Mario Lemina cet été. En moins d’une semaine, le Gym pourrait donc recruter un gardien, deux défenseurs et trois milieux de terrains. Les Aiglons ciblent également un attaquant et Marcus Thuram est la priorité des dirigeants niçois. L’OGC Nice compte bien jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1 et le club s’en donne les moyens.