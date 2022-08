Angers SCO Mercato : Le SCO boucle une signature en attaque

Publié par Nicolas le 02 août 2022 à 20:37

Angers SCO Mercato : À une semaine de la reprise de Ligue 1, le SCO vient d'officialiser une nouvelle signature dans son secteur offensif.

Angers SCO Mercato : Noah Fatar prolonge au SCO

L'Angers SCO vient d'annoncer officiellement la prolongation de contrat du jeune attaquant Noah Fatar, qui est désormais lié à la formation angevine jusqu'en juin 2025. Âgé de 20 ans, il possède la double nationalité française et marocaine et compte déjà 2 sélections avec l'Équipe de France des moins de 20 ans. Pur gaucher, le natif de l'Isle-Adam peut jouer sur le front de l'attaque même si sa position préférée reste le poste d'ailier droit. Sa polyvalence lui permet aussi d'évoluer au poste d'avant-centre si nécessaire ou encore au poste de milieu offensif grâce à sa palette technique intéressante.

Malgré tous les atouts qu'il possède, le jeune ailier n'a pas beaucoup joué la saison dernière avec le SCO : seulement 3 entrées et 4 minutes de jeu en Ligue 1, ainsi que 10 matches et 3 buts en National 2. Afin d'obtenir plus de temps de jeu, Noah Fatar va être prêté dans un autre club.

Angers SCO : Noah Fatar va être prêté par le SCO à Cholet

En raison de son faible temps de jeu au SCO, Noah Fatar va bientôt être prêté au SO Cholet, pensionnaire de National. Angers n'avait pas prévu de recruter à ce poste mais ils ont perdu leur ailier gauche Makan Sidibé, victime d'une rupture des ligaments croisés en amical contre Laval le 23 juillet, et sera absent toute la saison. Ainsi, Fatar devrait obtenir tout le temps de jeu nécessaire afin d'acquérir plus d'expérience. Ce sera toutefois sa première expérience dans le championnat de National.

Par ailleurs, un autre joueur du SCO est visé par le SO Cholet : Zinédine Oud Khaled. Le milieu de terrain de 22 ans, qui n'entre pas dans les plans du technicien angevin Gérald Baticle et qui s'entraîne avec le groupe 2, cherche une porte de sortie afin d'obtenir plus de temps de jeu. Le mercato est loin d'être terminé à l'Angers SCO, qui vient de perdre le défenseur Enzo Bosse, parti en Serie A du côté de l'Udinese et qui cherche activement son remplaçant.