PSG Mercato : Luis Campos en grand danger sur une juteuse affaire

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2022 à 23:07

PSG Mercato : En quête de solutions pour réduire drastiquement l’effectif de Christophe Galtier, le Paris SG doit compter avec une concurrence sur le marché.

PSG Mercato : Un défenseur du Paris SG dément un accord

Alors que les médias espagnols ont évoqué un accord contractuel avec le FC Séville pour remplacer Jules Koundé, qui a rejoint les rangs du FC Barcelone, Thilo Kehrer est sorti du silence au micro de Sky Sport pour démentir les rumeurs autour de son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur polyvalent allemand assure être concentré sur son club et la nouvelle saison qui s’ouvre bientôt.

« Je n'ai donné mon accord à aucun autre club, les rumeurs actuelles sont fausses (...) En tant que joueur du Paris Saint-Germain, je me concentre actuellement sur mon club et mon entraînement pour être en pleine forme. Je me sens très bien. Mon objectif est de réussir dans ce sport, et j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir », a déclaré le joueur de 25 ans. De son côté, le club andalou pourrait finalement faire un tout autre choix pour la succession de Jules Koundé.

PSG Mercato : Le FC Séville prêt à tirer une croix sur Thilo Kehrer

Alors que Thilo Kehrer a démenti un accord avec le FC Séville ce mardi, le site anglais Football Insider assure que les dirigeants du club espagnol pourraient accorder leur préférence à la piste menant au défenseur central de Manchester United, Éric Bailly. Les Andalous considèrent cette piste moins onéreuse et plus expérimentée. Sans compter que les Red Devils ne réclameraient que 10 millions d’euros pour laisser partir l’international ivoirien de 28 ans.

Mieux, selon la source anglaise, Éric Bailly, qui connaît bien la Liga pour y avoir évolué de 2013 à 2016, serait séduit par l’idée de rejoindre les rangs du FC Séville. Avec le récent transfert de Koundé et les 50 millions d’euros versés par le Barça, les Andalous disposeraient de moyens nécessaires pour battre toute concurrence dans ce dossier. Le Paris SG va donc tirer une croix sur une juteuse affaire qui pourrait lui rapporter jusqu’à 22 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.