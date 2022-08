PSG Mercato : Wesley Fofana livre un important indice sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2022 à 19:46

PSG Mercato : Annoncé dans le viseur du Paris SG et de Chelsea, Wesley Fofana a enflammé la toile avec un indice sur son avenir avec Leicester City.

PSG Mercato : Leicester City a fixé le tarif pour Wesley Fofana

Les dirigeants de Leicester City ne sont pas forcément vendeurs en ce qui concerne le défenseur central français Wesley Fofana. Ils ont donc fixé un tarif à même de décourager les prétendants du joueur, notamment le Paris Saint-Germain et Chelsea. En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Daily Mail, le club basé au King Power Stadium exigerait une enveloppe de 85 millions de livres pour l'international tricolore de 21 ans, soit environ 100 millions d'euros ! Mais le défenseur formé à l' ASSE semble avoir déjà fait son choix concernant son avenir et manifeste des signes pour le faire comprendre à ses dirigeants.

PSG Mercato : Wesley Fofana prêt à forcer son départ cet été ?

Arrivé en octobre 2020 en provenance de l’AS Saint-Étienne pour 35 millions d’euros, Wesley Fofana semble décidé à quitter les rangs de Leicester City durant ce mercato estival. Placé dans le viseur de Chelsea et du Paris Saint-Germain, le protégé de Brendan Rodgers aimerait poursuivre l’aventure en Premier League. Selon les informations de Nathan Gissing, membre de l’équipe du célèbre Gianluca Di Marzio, Wesley Fofana serait emballé à l’idée de rejoindre les Blues.

Il serait surtout excité par le projet qui lui a été proposé par l’entraîneur du club londonien, Thomas Tuchel. Et en attendant un accord entre les deux clubs, le joueur manifesterait déjà son envie de départ. En effet, Fofana a retiré « Leicester City » de ses profils Twitter et Instagram. Un acte manifeste de sa détermination à changer d’air cet été, même s’il faut pour cela entrer en clash avec les Foxes. Pour rappel, l’ancien Stéphanois est lié à Leicester jusqu’en juin 2027. Le Paris SG est donc fixé.